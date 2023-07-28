亞太區核心通脹降速緩慢 下的投資機遇

年初至今的環球經濟數據顯示， 發展經濟體的開局優於預期。我們相信央行放寬政策的步伐將比市場普遍預期循序漸進 — 加拿大央行、澳洲儲備銀行、馬來西亞央行，以至美國聯儲局等全球央行的立場都比預期強硬。而由於地緣政局轉變，有跡象顯示我們正步入全新的環球格局，故投資者必須重新審視風險資產來應對宏觀環境變化。

儘管物價面對下行壓力，亞太區內央行出乎市場預期維持強硬立場。澳洲儲備銀行自4月份暫停加息後，在兩次會議上總共加息50基點，將利率上調至4.10%。馬來西亞央行進一步加息25基點至3.25%。此外，韓國央行和印度儲備銀行展示鷹式暫停加息，利率分別停留於3.5%和6.5%，推翻可能提前減息的預期。

我們預期經濟增長及通脹壓力放緩，將為區內多家央行提供結束緊縮周期的空間。然而，目前為止，數據顯示區內幾乎所有經濟體的核心通脹均以相當緩慢的速度下降，而且仍遠高於平均值。近期走勢反映各央行政策轉向的預期時間延遲。

觀望2023年餘下的時間，亞洲與已發展市場及新興市場其他地區的國 內生產總值增長差距預期擴大，加上通脹水平較令 人安心，我們看好亞洲股票。我們認爲，區內央行亦很可能提 早出現政策轉向。然而，全球陷入經濟衰退的風險 升溫，意味市場將加劇波動、環球貿易持續疲弱和 美元資金緊絀，因此，就外部流動性指標的相對強度篩選投資，或會帶來裨益。另外，在固定收益及貨幣方面，我們認為區內政策官員或未能 配合聯儲局收緊政策周期的時機及規模，意味著亞 洲債券有望表現出色，但本地貨幣可能表現遜色