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【綠色科技】微波加熱魚鱗　環保生產碳納米離子

16:00 2023/07/30

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研究團隊認為，使用魚鱗的膠原蛋白作為碳納米材料的原料，是迄今為止還沒有使用過的創新方法，且日本擁有豐富海洋資源，而魚鱗也屬於常見的生物廢料，倘能將該技術應用普及化，將成為有效的可持續發展材料。（NITech）

碳納米材料在電子、光伏和生物醫學等領域的用途愈來愈廣泛，其中一種名為「碳納米離子」（Carbon Nano-onions，CNO）的材料，更具有穩定且高電導及熱導率的優勢，惟其開發技術存在各種限制。有科學家發現了一種低成本又環保的方法，只需利用微波加熱魚鱗數秒，就能生產CNO。

與富勒烯（Fullerene）、納米碳管（Carbon Nanotube）和石墨烯（Graphene）一樣，CNO都屬於由碳分子組成的納米材料。但CNO是由數層富勒烯組成，獨特之處在於擁有球形的零維結構，而不是其他納米材料般的平面二維。

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這種球形結構令CNO成為最穩定的碳納米材料，且帶來更大的表面面積，以及更高的電導率和熱導率等特點，使它在電氣設備、太陽能發電、生物成像和熱傳導設備等領域的廣泛應用而備受關注。

魚鱗轉化作CNO 僅需10秒

可惜的是，生產CNO的各種傳統方法都有不同限制，結果影響其開發潛力。例如，「電弧放電法」雖可生產大量CNO，但其成品同時含有大量碳雜質，會影響效能質量。「電子串輻射法」成本高、產量低。「納米金剛石真空熱處理法」則需要高溫和真空配合，製作環境條件苛刻，也需要大量時間和精力。

因此要將CNO應用普及化，必先從開發技術入手。日本名古屋工業大學（NITech）發現了一種簡單而快速的方法生產CNO，只需將魚鱗進行微波熱分解（Pyrolysis），就能在數秒內，轉化為具有高結晶度的CNO。

負責該項目的生命應用化學系副教授白井孝表示，魚鱗如何能夠如此容易地轉化為CNO的確切成因，至今仍未完全清楚。但他認為，這很可能與魚鱗中含有的膠原蛋白有關。當魚鱗吸收足夠的微波輻射後，溫度就會快速上升，並導致熱分解，繼而產生某些支持CNO結構的氣體。

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白井孝指出，這新方法最奧妙的地方，是毋須使用任何複雜的催化劑，也不需要苛刻的條件，更不需要漫長的等待，多次實驗結果證明，魚鱗往往在10秒內就可轉化為CNO。

實驗用生物廢料 結晶度高

雖然實驗所用的魚鱗來自生物廢料，但所產生的CNO卻具有非常高的結晶度。白井孝又稱，用傳統方法生產的CNO，它們之間是帶有「黏性」，需要再經過加工處理，才能在工業溶液中發揮高導電等功能。但由新方法製作的CNO，卻毋須再加工，其轉化過程已自動激活其功能，基本上是可直接使用。

白井孝提到由新方法產生的CNO也具有更穩定及更高效率的光學特性，量子產率為40%，較傳統方法合成的CNO高出約10倍。穩定的光學特性，可幫助科學家製造大面積的發光柔性薄膜和LED零件，將為下一代QLED顯示屏和LED照明工具發展開闢新途徑。

記者：陳卓賢

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