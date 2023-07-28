▲ 東港城聯乘Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期首度呈獻 「彈遊新加坡」暑假彈跳嘉年華。

今個暑假，將軍澳東港城將Jumptopia™全球最大型一體式充氣彈床城堡帶到你面前，即日起至9月3日與你在東港城一起「彈」遊暑假！同時更為The Point會員帶來多項消費獎賞，包括消費換領「彈遊新加坡」親子套票及主題限定精品，消費印花賞集齊指定印花數量換領香港至新加坡雙人來回機票、最新iPhone及PS5等，以及電動車車主至愛獨家禮遇，一邊充電一邊購物換領高達＄3,840獎賞及免費泊車券！

由即日起至９月３日，東港城聯乘新加坡最具知名度的親子遊樂中心Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期隆重呈獻以新加坡著名旅遊景點為主軸的超巨型彈跳城堡，長達25米，高逾5.5米，總面積逾5,000呎，糅合充氣彈床、極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池等各種遊戲元素，讓大小朋友於50分鐘的精彩旅程中挑戰自己體力、平衡力及膽量！開幕僅半個月已在家長群揭起極大回響，成為小朋友今個暑假must-go景點，門票每天都被一掃而空。有見及此，東港城亦乘勢加推The Point會員專享「彈遊新加坡」消費換領活動，會員憑指定積分及消費滿指定金額，即可換領「彈遊新加坡」平日或假日親子套票或多款主題限定禮品！

小朋友盡情放電之餘，電動車當然要注滿電！東港城特別推出「充電X購物大激賞」，The Point會員於東港城以積分換領免費特快充電，連同即日指定消費，可以獲得多重獎賞，享高達＄3,840獎賞及1小時免費泊車券6張，兼同時賺取積分，讓你下次再駕愛車來邊充電邊Shopping，一舉兩得！

在東港城「彈」遊新加坡後，想更進一步衝上雲霄到新加坡旅遊？東港城將於8月5日至9月3日推出「好賞暢遊新加坡 ‧ 消費印花賞」，The Point會員於東港城消費滿$10,000即可獲電子印花一個，集齊指定數量電子印花，可換領新加坡航空來回香港新加坡經濟客位機票2張、最新iPhone、iPad和PS5等多款潮流電子產品。'

▲ 漫遊新加坡必去名勝，消費換領親子套票及三大主題限定旅遊精品。

The Point 會員限定：積分+消費換領「彈遊新加坡」暑假彈跳嘉年華門票



東港城「彈遊新加坡」獲全城熱棒，福利又怎少得The Point會員呢？東港城特別為The Point會員預留部份平日及假日親子套票。會員憑1,000積分換領「彈遊新加坡」指定親子套票預留證，並於東港城場內即日消費滿指定金額，即可換領東港城「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」指定親子套票一套，讓大人小朋友一同在超巨型彈床城堡彈遊50分鐘。

▲ 會員憑1,000積分並於東港城場內即日消費滿指定金額，即可換領東港城「Merli & Kiztopia Friends 與您彈遊新加坡」指定親子套票一套。



（特約）