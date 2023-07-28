【港股市況】龍湖再走高7%　恒指半日升175點、科指彈2%　恒大汽車復牌後瀉近60%（不斷更新）

▲ 港股動態不斷更新

今日為期結日，無懼美股昨晚回吐，恒指低開高走，半日升175點，報19814點，科指升2.2%，報4434點。美團 （03690） 升2.6%。內房股再造好，龍湖 （00960） 升7.3%。至於恒大汽車 （00708） 復牌後瀉61%。今日渣打 （02888） 將公布業績。

港股日誌：

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即市走勢：

【12：00】恒指半日升175點，報19814點，成交額為632億元。科指升2.2%，報4434點。龍湖 （00960） 升7.3%。

【11：57】【2023打風】杜蘇芮無礙港股交易 天文台：12時40分取消所有風球（不斷更新）

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【11：32】藍籌股舜宇 （02382） 、李寧 （02331） 升逾6%，國壽 （02628） 連升四日，現升4.7%。

【11：29】恒指一度升至19828點，最多升189點。

【11：24】龍湖 （00960） 升6%，碧桂園 （02007） 、潤地 （01109） 升逾2%。內地住建部部長倪虹召開企業座談會，倪虹提到大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施

【11：16】國際家居零售 （01373） 跌9%，報2.69元。

【業績︱日本城母企】國際家居零售上財年少賺17.8%、收入創歷來第二高 末期連特別息10仙股、股息率7.4厘

【11：12】阿里巴巴 （09988） 亦轉升，報95.65元。

【11：07】恒指升115點，報19756點，創6月20日以來高。

【11：05】恒生科指升1.7%，報4414點，創五個月高。騰訊 （00700） 升1.2%，報348.2元。金蝶 （00268） 升6.5%。

【10：54】恒指轉升10點，報19651點。恒生科指升0.9%，報4381點。美團 （03690） 轉升近1%。

【10：50】電動車繼續向上，理想 （02015） 升2.4%，小鵬 （09868） 升1.9%，蔚來 （09866） 升1%。比亞迪 （01211） 升0.8%。

【10：41】恒指跌幅收窄至58點，報19581點。恒生科指轉升0.3%，報4353點。

【10：25】摩根士丹利表示，美國的對沖基金正利用反彈拋售中國股票，本月賣出約7億美元在紐約上市的中國公司股票。當中，電動車股包括蔚來和小鵬汽車繼續出現明顯的平淡倉。

【10：20】【新股IPO】順豐控股據報最快8月向聯交所遞交上市申請 料至少集資156億元

【10：15】東方甄選 （01797） 升9.8%，報33.2元。東方甄選App繼續打出「全場自營產品85折」優惠，當日銷售額繼續飆升至3000萬元人民幣，再次刷新了上一日創造的1750萬元人民幣紀錄。在折扣消息刺激下，東方甄選App下載熱度持續攀升。昨日東方甄選App衝入iOS購物榜Top 5，位列iOS免費榜總榜第36位。

【10： 06】小鵬 （09868） 股價硬淨，昨急升33.9%後，現僅回吐0.7%，報80.5元。

【10：04】【裁員潮】網傳友邦AIA辭退近40名IT合約員工 公司未正面回應裁員、稱會繼續投資TDA

【09：58】【貼現窗】金管局貼現窗再投放8.29億元 十日內兩度投放放流動性

【09：48】恒指跌182點，報19462點。龍湖 （00960） 升2.4%，報19.34元，暫為升幅最大的藍籌。

【09：40】中升 （00881） 跌3.2%，報25.95元，創兩個月低。

【09：37】寶沙發展 （01069） 今日復牌，股價高開五成，高見1.51元，現升25%，報1.25元。

【09：33】國際金價昨跌1.4%，報每盎司1949美元。金礦股走弱，招金 （01818） 跌5.9%，紫金 （02899） 跌3.6%，山東黃金 （01787） 跌3.5%。

【09：27】【恒大危機】恒大汽車今復牌、開市裂口插68% 稱已交付逾千輛恒馳5、「收入變得更加可行和可持續」

【09：20】恒指低開220點，報19418點。阿里巴巴 （09988） 跌2%。恒大汽車 （00708） 復牌後瀉68%。

【09：17】恒指期貨跌272點，報19400點。

【09：16】【滙豐HSBC】滙豐完成20億美元股票回購計劃

【08：55】恒指黑期跌315點，報19340點。

【08：52】利寶閣集團 （01869） 停牌。

【08：30】【APEC】美國據報將禁止特首李家超出席11月APEC會議

【07：45】【Morning精點】日本媒體突傳日圓巨變｜港銀加P即看樓按每月供多幾多錢

【07：30】中概股指數跌1.3%，收報7300點。阿里巴巴、美團ADR齊跌2%。

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【07：30】道指13連升告終，美國GDP數據佳，美債息重新衝上4厘，美國聯儲局加息空間仍大，道指跌237點或0.7%， 報35282點； 納指跌77點或0.5%， 報14050點； 標指跌29點或0.6%， 報4537點。

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編輯：姚卓然