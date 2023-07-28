【港股市況】龍湖再走高12%　恒指午後升逾200點、科指彈近3%　東方甄選飆兩成　恒大汽車復牌後瀉近60%（不斷更新）

今日為期結日，無懼美股昨晚回吐，恒指低開高走，半日升175點，報19814點，科指升2.2%，報4434點。美團 （03690） 升2.6%。內房股再造好，龍湖 （00960） 升7.3%。至於恒大汽車 （00708） 復牌後瀉61%。今日渣打 （02888） 將公布業績。

焦點股份及港股日誌：

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即市走勢：

【14：35】【互聯網公司】中央據報要求騰訊及美團等科企 提交初創投資成功案例

【14：35】東方甄選飆25%，報37.9元，成交額錄15.4億元。

【14：14】恒指262點，報19919點。龍湖 （00960） 升12.8%，領跑藍籌。

【13：35】【異動股】東方甄選抽升17% 促銷第二日銷售額創新高

【13：16】【大行報告│內房股】摩通前瞻內房業績、先調低全行目標價 三大因素比業績重要

【13：12】中資券商股走強，中金公司 （03908） 升8.9%，中信証券 （06030） 、光大證券 （06178） 升7%，中信建投 （06066） 、華泰證券 （06886） 升逾半成。

【13：00】恒指午後升196點，報19833點。渣打 （02888） 績後轉升並抽高0.5%，報72元。

【12：48】【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘 活期存息可加至1厘超大行

【12：27】香港資源控股 （02882） 中午宣布停牌，以待公司根據香港公司收購及合併守則刊發構成公司內幕消息的公佈。公司停牌前升38.1%，報0.58元，成交額為186萬元。

【12：21】【渣打業績】渣打上半年稅前多賺20% 中期息6美仙、宣布進一步回購10億美元股份

【12：00】恒指半日升175點，報19814點，成交額為632億元。科指升2.2%，報4434點。龍湖 （00960） 升7.3%。

【11：57】【2023打風】杜蘇芮無礙港股交易 天文台：12時40分取消所有風球（不斷更新）

【11：41】【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘 一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？

【11：32】藍籌股舜宇 （02382） 、李寧 （02331） 升逾6%，國壽 （02628） 連升四日，現升4.7%。

【11：29】恒指一度升至19828點，最多升189點。

【11：24】龍湖 （00960） 升6%，碧桂園 （02007） 、潤地 （01109） 升逾2%。內地住建部部長倪虹召開企業座談會，倪虹提到大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施

【11：16】國際家居零售 （01373） 跌9%，報2.69元。

【業績︱日本城母企】國際家居零售上財年少賺17.8%、收入創歷來第二高 末期連特別息10仙股、股息率7.4厘

【11：12】阿里巴巴 （09988） 亦轉升，報95.65元。

【11：07】恒指升115點，報19756點，創6月20日以來高。

【11：05】恒生科指升1.7%，報4414點，創五個月高。騰訊 （00700） 升1.2%，報348.2元。金蝶 （00268） 升6.5%。

【10：54】恒指轉升10點，報19651點。恒生科指升0.9%，報4381點。美團 （03690） 轉升近1%。

【10：50】電動車繼續向上，理想 （02015） 升2.4%，小鵬 （09868） 升1.9%，蔚來 （09866） 升1%。比亞迪 （01211） 升0.8%。

【10：41】恒指跌幅收窄至58點，報19581點。恒生科指轉升0.3%，報4353點。

【10：25】摩根士丹利表示，美國的對沖基金正利用反彈拋售中國股票，本月賣出約7億美元在紐約上市的中國公司股票。當中，電動車股包括蔚來和小鵬汽車繼續出現明顯的平淡倉。

【10：20】【新股IPO】順豐控股據報最快8月向聯交所遞交上市申請 料至少集資156億元

【10：15】東方甄選 （01797） 升9.8%，報33.2元。東方甄選App繼續打出「全場自營產品85折」優惠，當日銷售額繼續飆升至3000萬元人民幣，再次刷新了上一日創造的1750萬元人民幣紀錄。在折扣消息刺激下，東方甄選App下載熱度持續攀升。昨日東方甄選App衝入iOS購物榜Top 5，位列iOS免費榜總榜第36位。

【10： 06】小鵬 （09868） 股價硬淨，昨急升33.9%後，現僅回吐0.7%，報80.5元。

【10：04】【裁員潮】網傳友邦AIA辭退近40名IT合約員工 公司未正面回應裁員、稱會繼續投資TDA

【09：58】【貼現窗】金管局貼現窗再投放8.29億元 十日內兩度投放放流動性

【09：48】恒指跌182點，報19462點。龍湖 （00960） 升2.4%，報19.34元，暫為升幅最大的藍籌。

【09：40】中升 （00881） 跌3.2%，報25.95元，創兩個月低。

【09：37】寶沙發展 （01069） 今日復牌，股價高開五成，高見1.51元，現升25%，報1.25元。

【09：33】國際金價昨跌1.4%，報每盎司1949美元。金礦股走弱，招金 （01818） 跌5.9%，紫金 （02899） 跌3.6%，山東黃金 （01787） 跌3.5%。

【09：27】【恒大危機】恒大汽車今復牌、開市裂口插68% 稱已交付逾千輛恒馳5、「收入變得更加可行和可持續」

【09：20】恒指低開220點，報19418點。阿里巴巴 （09988） 跌2%。恒大汽車 （00708） 復牌後瀉68%。

【09：17】恒指期貨跌272點，報19400點。

【09：16】【滙豐HSBC】滙豐完成20億美元股票回購計劃

【08：55】恒指黑期跌315點，報19340點。

【08：52】利寶閣集團 （01869） 停牌。

【08：30】【APEC】美國據報將禁止特首李家超出席11月APEC會議

【07：45】【Morning精點】日本媒體突傳日圓巨變｜港銀加P即看樓按每月供多幾多錢

【07：30】中概股指數跌1.3%，收報7300點。阿里巴巴、美團ADR齊跌2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指13連升告終，美國GDP數據佳，美債息重新衝上4厘，美國聯儲局加息空間仍大，道指跌237點或0.7%， 報35282點； 納指跌77點或0.5%， 報14050點； 標指跌29點或0.6%， 報4537點。

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編輯：姚卓然