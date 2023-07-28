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【港股市況】恒指黑期跌315點 阿里美團ADR齊跌2%（不斷更新）
股市 08:58 2023/07/28
美股昨晚回吐，港股今日期結日，恒指黑期跌315點，報19340點。阿里巴巴、美團ADR齊跌2%。今日將會渣打 （02888） 業績。同時，亦可關注恒大汽車 （00708） 復牌後表現。
港股日誌：
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即市走勢：
【08：55】恒指黑期跌315點，報19340點。
【08：30】【APEC】美國據報將禁止特首李家超出席11月APEC會議
【07：45】【Morning精點】日本媒體突傳日圓巨變｜港銀加P即看樓按每月供多幾多錢
【07：30】中概股指數跌1.3%，收報7300點。阿里巴巴、美團ADR齊跌2%。
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【07：30】道指13連升告終，美國GDP數據佳，美債息重新衝上4厘，美國聯儲局加息空間仍大，道指跌237點或0.7%， 報35282點； 納指跌77點或0.5%， 報14050點； 標指跌29點或0.6%， 報4537點。
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編輯：姚卓然
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