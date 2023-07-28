  • 31°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 09:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期跌315點　阿里美團ADR齊跌2%（不斷更新）

股市 08:58 2023/07/28

分享：

分享：

港股動態不斷更新

美股昨晚回吐，港股今日期結日，恒指黑期跌315點，報19340點。阿里巴巴、美團ADR齊跌2%。今日將會渣打 （02888） 業績。同時，亦可關注恒大汽車 （00708） 復牌後表現。

港股日誌：

點擊圖片放大
+3
+2

即市走勢：

【08：55】恒指黑期跌315點，報19340點。

【08：30】【APEC】美國據報將禁止特首李家超出席11月APEC會議

【07：45】【Morning精點】日本媒體突傳日圓巨變｜港銀加P即看樓按每月供多幾多錢

【07：30】中概股指數跌1.3%，收報7300點。阿里巴巴、美團ADR齊跌2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+4
+3

【07：30】道指13連升告終，美國GDP數據佳，美債息重新衝上4厘，美國聯儲局加息空間仍大，道指跌237點或0.7%， 報35282點； 納指跌77點或0.5%， 報14050點； 標指跌29點或0.6%， 報4537點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁

編輯：姚卓然

 

市場動向 港股ADR ADR 港股 恒生指數 騰訊 加息 阿里巴巴
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【ET開市直擊】科指迎技術性牛市點部署？港股搏反彈板塊推介（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2023打風】港股本周五日市機會高？　天文台仍懸掛一號風球、杜蘇芮逐漸遠離本港（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市機會高？　天文台仍懸掛一號風球、杜蘇芮逐漸遠離本港（不斷更新）
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【美股收市】美10年期債息升破4厘　道指跌237點　納指挫0.5%　Meta升4%（不斷更新）
【美股收市】美10年期債息升破4厘　道指跌237點　納指挫0.5%　Meta升4%（不斷更新）
【儲局議息】鮑威爾記者會講過乜？同時講9月可能加息及可能不加息
【儲局議息】鮑威爾記者會講過乜？同時講9月可能加息及可能不加息
【恒指夜期+ADR】夜期收市急瀉325點　港滙見7.8　阿里美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市急瀉325點　港滙見7.8　阿里美團ADR低港2%（不斷更新）
【香港加息】滙豐等多間銀行上調最優惠利率0.125厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【香港加息】滙豐等多間銀行上調最優惠利率0.125厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款