【港股市況】恒指挫近200點　阿里巴巴跌約2%　金礦股走弱　恒大汽車復牌後瀉近60%（不斷更新）

▲ 港股動態不斷更新

今日為期結日，美股昨晚回吐，恒指低開220點，報19418點。阿里巴巴 （09988） 跌2%。恒大汽車 （00708） 復牌後瀉68%。今日渣打 （02888） 將公布業績。

港股日誌：

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即市走勢：

【10：25】摩根士丹利表示，美國的對沖基金正利用反彈拋售中國股票，本月賣出約7億美元在紐約上市的中國公司股票。當中，電動車股包括蔚來和小鵬汽車繼續出現明顯的平淡倉。

【10：20】【新股IPO】順豐控股據報最快8月向聯交所遞交上市申請 料至少集資156億元

【10：15】東方甄選 （01797） 升9.8%，報33.2元。東方甄選App繼續打出「全場自營產品85折」優惠，當日銷售額繼續飆升至3000萬元人民幣，再次刷新了上一日創造的1750萬元人民幣紀錄。在折扣消息刺激下，東方甄選App下載熱度持續攀升。昨日東方甄選App衝入iOS購物榜Top 5，位列iOS免費榜總榜第36位。

【10： 06】小鵬 （09868） 股價硬淨，昨急升33.9%後，現僅回吐0.7%，報80.5元。

【10：04】【裁員潮】網傳友邦AIA辭退近40名IT合約員工 公司未正面回應裁員、稱會繼續投資TDA

【09：58】【貼現窗】金管局貼現窗再投放8.29億元 十日內兩度投放放流動性

【09：48】恒指跌182點，報19462點。龍湖 （00960） 升2.4%，報19.34元，暫為升幅最大的藍籌。

【09：40】中升 （00881） 跌3.2%，報25.95元，創兩個月低。

【09：37】寶沙發展 （01069） 今日復牌，股價高開五成，高見1.51元，現升25%，報1.25元。

【09：33】國際金價昨跌1.4%，報每盎司1949美元。金礦股走弱，招金 （01818） 跌5.9%，紫金 （02899） 跌3.6%，山東黃金 （01787） 跌3.5%。

【09：27】【恒大危機】恒大汽車今復牌、開市裂口插68% 稱已交付逾千輛恒馳5、「收入變得更加可行和可持續」

【09：20】恒指低開220點，報19418點。阿里巴巴 （09988） 跌2%。恒大汽車 （00708） 復牌後瀉68%。

【09：17】恒指期貨跌272點，報19400點。

【09：16】【滙豐HSBC】滙豐完成20億美元股票回購計劃

【08：55】恒指黑期跌315點，報19340點。

【08：52】利寶閣集團 （01869） 停牌。

【08：30】【APEC】美國據報將禁止特首李家超出席11月APEC會議

【07：45】【Morning精點】日本媒體突傳日圓巨變｜港銀加P即看樓按每月供多幾多錢

【07：30】中概股指數跌1.3%，收報7300點。阿里巴巴、美團ADR齊跌2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指13連升告終，美國GDP數據佳，美債息重新衝上4厘，美國聯儲局加息空間仍大，道指跌237點或0.7%， 報35282點； 納指跌77點或0.5%， 報14050點； 標指跌29點或0.6%， 報4537點。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然