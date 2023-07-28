【APEC】美國據報禁止李家超出席11月APEC會議　李家超：將按規則出席

▲ 【APEC】美國據報將禁止特首李家超出席11月APEC會議

《華盛頓郵報》引述3名知情美國官員報導，美國白宮將禁止香港特首李家超於今年11月，出席在美國亞太經濟合作組織領導人會議（APEC）。正出訪馬來西亞的李家超指，APEC有其指引、規則和慣常做法，東道主應履行責任，邀請APEC成員經濟體的領導人出席並提供方便，特區政府也會按指引、習慣參與會議。

特區政府今早亦指，亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體，美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規及一貫做法邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議。特區政府稱，已多次公開表達上述立場。

美國今年11月於加州三藩市舉辦的亞太經濟合作會議，因應李家超遭美國制裁，包括施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等措施。外界近月關注他能否代表香港領袖出席會議。

外交部：強烈不滿

中國外交部今日回應李家超或被禁參與會議的報道時稱，中方對此強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。外交部發言人毛寧同樣指，APEC東道國有讓所有成員代表順利參會的責任和義務，美方對包括李家超在內的中方人員，實施非法無理制裁，是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。

她續指，美國拒絕邀請香港特區行政長官赴美參與會議是錯上加錯，違反會議規則，嚴重違背美方的辦會承諾，又籲美國解除對李家超等特區官員的制裁

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