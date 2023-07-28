  • 34°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【APEC】美國據報禁止李家超出席11月APEC會議　李家超：將按規則出席

股市 18:20 2023/07/28

分享：

分享：

【APEC】美國據報將禁止特首李家超出席11月APEC會議

《華盛頓郵報》引述3名知情美國官員報導，美國白宮將禁止香港特首李家超於今年11月，出席在美國亞太經濟合作組織領導人會議（APEC）。正出訪馬來西亞的李家超指，APEC有其指引、規則和慣常做法，東道主應履行責任，邀請APEC成員經濟體的領導人出席並提供方便，特區政府也會按指引、習慣參與會議。

特區政府今早亦指，亞太經合組織會議不屬於某個國家或經濟體，美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規及一貫做法邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議。特區政府稱，已多次公開表達上述立場。

美國今年11月於加州三藩市舉辦的亞太經濟合作會議，因應李家超遭美國制裁，包括施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等措施。外界近月關注他能否代表香港領袖出席會議。

外交部：強烈不滿

中國外交部今日回應李家超或被禁參與會議的報道時稱，中方對此強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。外交部發言人毛寧同樣指，APEC東道國有讓所有成員代表順利參會的責任和義務，美方對包括李家超在內的中方人員，實施非法無理制裁，是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑。

她續指，美國拒絕邀請香港特區行政長官赴美參與會議是錯上加錯，違反會議規則，嚴重違背美方的辦會承諾，又籲美國解除對李家超等特區官員的制裁

相關文章：【中美角力】美國眾院委員會致函4創投公司　促回應對華尖端技術投資準則及風險評估過程

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】捉緊高息尾巴 定存賺高息點操作？盤點5大退休投資產品利弊 立即收看

地緣政治 外交 亞太 經濟 特首辦 APEC 白宮 李家超
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】環球議息周落幕　靜待最新PCE數據　道指期貨升58點（不斷更新）

下一篇文章

【港鐵66】港鐵與馬來西亞捷運公司簽署備忘錄　於馬國創建「鐵路+物業」模式的新社區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【美股盤前】環球議息周落幕　靜待最新PCE數據　道指期貨升58點（不斷更新）
【美股盤前】環球議息周落幕　靜待最新PCE數據　道指期貨升58點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市急瀉325點　港滙見7.8　阿里美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市急瀉325點　港滙見7.8　阿里美團ADR低港2%（不斷更新）
【日圓走勢】日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」　日圓倒跌後重新升至「5.6算」、債息升穿0.5厘
【日圓走勢】日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」　日圓倒跌後重新升至「5.6算」、債息升穿0.5厘
【港股市況】渣打績後抽升4%　恒指全日升277點挑戰兩萬關　東方甄選飆近三成　恒大汽車復牌後瀉超60%（不斷更新）
【港股市況】渣打績後抽升4%　恒指全日升277點挑戰兩萬關　東方甄選飆近三成　恒大汽車復牌後瀉超60%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款