【美股業績｜Intel】英特爾次季轉賺15億美元　第三季指引勝預估、盤後彈8%

▲ 【美股業績｜Intel】英特爾次季轉錄盈利 第三季指引勝預估、盤後彈8%

芯片製造商Intel（英特爾，美：INTC）截至6月底止第二季，營收按年下降15%至129億美元，但勝預期的120億美元，同時公司更在經歷兩個季度虧損後恢復盈利，期內淨利潤錄得15億美元，而去年同期虧損4.54億美元。受消息提振，Intel盤後彈高8%，報37.34美元。

從分部業務來看，次季Intel客戶計算業務營收下滑12%至67.8億美元，高於市場預期的61.0億美元；數據中心及人工智能業務營收下降15%至40億美元，高於市場預期的38.2億美元；網絡及創新業務營收大降38%至14億美元。

公司行政總裁Pat Gelsinger表示，直至年底，其所有業務仍持續疲軟，伺服器芯片銷售要到第四季度才能恢復。他還表示，雲公司更注重保護人工智能的圖形處理器，而不是英特爾的中央處理器。

展望未來，公司預計第三季度調整後營收129億至139億美元，其中間值勝市場預期的133億美元。在Non-GAAP準則下，公司預期第三季度每股收益為20美分，高於市場預期的13美分，毛利率將為43%，高於市場預期的41%。

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編輯：姚卓然