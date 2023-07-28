【日圓走勢】日本媒體突傳日圓巨變　中午議息揭盅　為何夜期急跌、美債息衝上4厘？

▲ 日本央行議息，《日經新聞》引述消息指，央行允許10年期國債目標收益率上下波幅範圍，在「一定程度上」突破0.5厘，刺激日圓急升。

日本央行今日（周五）議息，《日經新聞》引述消息指，央行計劃在會議上討論調整債券孳息曲線控制（Yield Curve Control，YCC）政策，允許10年期國債目標收益率上下波幅範圍，在「一定程度上」突破0.5厘，刺激日圓急升。市場估計若調整0.25個百分點，日圓兌每美元將升上135至136，若完全取消限制，日圓將升上120。

消息刺激日圓今晨已由141水平，直綫抽升至139，究竟傳聞是否真實，將影響環球股滙走勢。

最近市場已不斷猜測，日本央行最終將停止上下波幅範圍，如果取消上下限，日圓將會大幅升值。日本央行行長換屆後，加劇市場預期日本結束超低利率政策，因為超低利率的負面影響，是導致大量資金流出日本，例如借日圓買其他高息貨幣的投資；低息亦變相懲罰了日本國內的儲蓄客。

加拿大豐業銀行首席外滙策略師Shaun Osborne指，通脹上升、工資上漲以及日本央行購買規模之大表明，進行一些調整的時機即將到來。

Brown Brothers Harriman & Co.環球貨幣策略主管Win Thin指出，調整或結束YCC的影響，似乎會有溢出效應，並推高環球利率。

美國10年期債價今晨即下跌，債息衝上4厘，最主要原因，是持有大量美債的日本投資者，見到自己國家未來將有更高的債券收益率，促使他們沽美債，換回日本國債，刺激日圓急升。另外借日圓買歐元、英鎊、澳元等，累積以年計的投資，亦將會急速平倉，令相關貨幣弱勢，掀動環球金融市場。無風險的美債息上升，亦影響環球股市，美股道指急跌，夜期亦下跌。

去年12月10日，日本央行將10年期國債目標收益率的上下波幅範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，幅度達兩倍，日圓當日由137.48衝上130.58，勁升5%，並波及美股在內的環球股市及滙市。

什麼是YCC？

日本央行於2016年開始實施債券孳息曲線控制（Yield Curve Control，YCC），旨在將政府債券收益率保持在較低水平，並確保孳息率曲綫向上傾斜，因為孳息率曲綫向上傾斜是反映經濟擴張，投資愈長年期，獲得愈高息的回報，例如日本10年期債息現為0.439厘，20、30及40年的債息分別為1.037、1.3及1.46厘（見圖）。

▲ 日本YCC

為了控制YCC，日本央行購買必要數量的日本國債，以確保 10 年期國債收益率保持在 0.5% 以下。

全球市場參與者對YCC的變化非常敏感，日本央行去年 12 月將利率上限從 0.25% 提高至 0.5%，給市場帶來了衝擊，日本央行放棄其作為主要央行中剩餘的低利率支柱角色的前景，令投資者感到不安。

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記者：譚志偉