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【日圓走勢】日圓再跌穿140　日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」（第三版）

股市 22:37 2023/07/28

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日本央行今日（周五）議息，決定調整「收益率曲線控制（YCC）」政策，將靈活控制10年期日本國債收益率。日本央行繼續維持10年債息目標為0%，也未直接表明放寬收益率上下波幅範圍，但表示允許10年期國債收益率圍繞0.5%的水平波動，不視0.5%為「硬上限（rigid limits）」。另外，日本央行每個工作日以1%的收益率購買10年期日本國債。

投資界經過一日對日本央行政策變動的反覆摸索，日圓兌每美元再跌穿140水平，一度再低見140.52，每百日圓兌港元亦再跌穿5.6算，不過，由於日本債市已收市，日本10年期債息收報0.55厘，已升穿0.5厘的「上限」。

日央行表示，嚴格限制收益率上限將對債券市場功能產生影響，反令市場波動，並強調只要有必要，就將繼續實施YCC政策。

日本即將調整YCC政策消息於昨晚傳出，觸發美股、日圓匯價波動。

在日本央行最新公布後，日圓匯價短線不升反跌，每美元兌日圓曾重上140水平，每百日圓兌港元則跌至「5.53算」，惟其後恢復升勢。

以下為日央行議息會議後主要公布：

  • 調整收益率曲線控制（YCC）政策，將靈活控制10年期收益率
  • 維持10年債息目標為0厘，上下限為0.5厘，但最新表明不視之為硬指標
  • 每個工作日以1%的收益率購買10年期日本國債，而不是之前的0.5%
  • 日本央行以「8-1」投票比例通過YCC調整政策。日本央行審議委員中村豊明對YCC的決定持不同意見，但支持以更大的靈活性進行YCC的想法。
  • 需要繼續有耐心地實施寬鬆貨幣政策

日本央行7月議息聲明全文（英文）

日本央行最新經濟預測GDP（原有預測）核心CPI（原有預測）
2023財年1.3%（1.4%）2.5%（1.8%）
2024財年1.2%（1.2%）1.9%（2.0%）
2025財年1.0%（1.0%）1.6%（1.6%）

日經昨晚提前報道日本央行或放寬YCC

《日經新聞》在議息前報道，日本央行計劃在會議上討論調整債券孳息曲線控制（YCC）政策，允許10年期國債目標收益率上下波幅範圍，在「一定程度上」突破0.5厘，即變相加息，刺激日圓急升。市場估計若調整0.25個百分點，日圓兌每美元將升上135至136，若完全取消限制，日圓將升上120。

最近市場已不斷猜測，日本央行最終將停止上下波幅範圍，如果取消上下限，日圓將會大幅升值。日本央行行長換屆後，加劇市場預期日本結束超低利率政策。受超低利率的負面影響，導致大量資金流出日本，例如借日圓買其他高息貨幣的投資；低息亦變相懲罰了日本國內的儲蓄客。

調整或結束YCC政策將推高環球利率

加拿大豐業銀行首席外滙策略師Shaun Osborne指，通脹上升、工資上漲以及日本央行購買規模之大表明，進行一些調整的時機即將到來。

Brown Brothers Harriman環球貨幣策略主管Win Thin指出，日本調整或結束YCC政策的影響，似乎會有溢出效應，並推高環球利率。

美國10年期債價今晨即下跌，債息衝上4厘，最主要原因，是持有大量美債的日本投資者，看到日本未來將有更高的債券收益率，促使他們沽美債，換回日本國債，刺激日圓急升。另外借日圓買歐元、英鎊、澳元等，累積以年計的投資，亦將會急速平倉，令相關貨幣弱勢，掀動環球金融市場。無風險的美債息上升，亦影響環球股市，美股道指急跌，夜期亦下跌。

去年12月10日，日本央行將10年期國債目標收益率的上下波幅範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，日圓當日由137.48衝上130.58，勁升5%，並波及美股在內的環球股市及滙市。

什麼是YCC？

日本央行於2016年開始實施債券孳息曲線控制（Yield Curve Control，YCC），旨在將政府債券收益率保持在較低水平，並確保孳息率曲綫向上傾斜，因為孳息率曲綫向上傾斜是反映經濟擴張，投資愈長年期，獲得愈高息的回報，例如日本10年期債息約為0.439厘，20、30及40年的債息分別為1.037、1.3及1.46厘（見圖）。

日本YCC

為了控制YCC，日本央行購買必要數量的日本國債，以確保10年期國債收益率保持在0.5%以下。

全球市場參與者對YCC的變化非常敏感，日本央行去年 12 月將利率上限從 0.25% 提高至 0.5%，給市場帶來了衝擊，日本央行放棄其作為主要央行中剩餘的低利率支柱角色的前景，令投資者感到不安。

重溫【財經Hot Talk】日本央行從「異次元」回歸？ 日圓弱勢會改？

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】日本央行從「異次元」回歸？ 日圓弱勢會改？

（第二版更新議息內容、第三版更新滙價發展）

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記者：譚志偉

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