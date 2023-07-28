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【銀債2023】5厘銀債今開賣 銀行界：查詢勝往時

Hot Talk 05:00 2023/07/28

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保證息率5厘的第8批銀色債券今起接受認購，工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐接受本報查詢時表示，銀債發售詳情自公布後已收到很多客戶查詢，反應較以往熱烈，預期今批銀債將較上一批更受歡迎，整體認購金額有望超越500億元目標發行額，甚至有機會超額認購1倍以上（第7批為0.8倍）。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌亦指近日該行接到不少客戶查詢，估計最終認購人數會創新高，有望達到30萬人，有閒資人士可認購25至30手。

明年或之前年滿60歲的市民可認購今批銀債，銀債目標發行額500億元，政府會視乎情況將發行額提高至最多550億元。銀債每半年派息，若派息以5厘保底息計，每手每半年獲發息大約250元，參考第7批銀債「老友記」平均獲發15手，即若持15手今批銀債，每半年獲息約3,750元。

工銀將推銀債客退款優惠

尹可豐指，今批銀債保證息率歷年最高，且以現時投資環境，可提供未來3年與通脹掛鈎、且保底息5厘的回報，高於現時一般港元定期息，對銀髮族有相當吸引力。銀債8月9日下午2時結束認購，並將於8月18日發行，有關申請人超額認購的款項將獲退回。工銀亞洲會為透過該行認購銀債的客戶推出相應退款優惠，詳情稍後公布。

上海商業銀行零售銀行業務總監陳志偉表示，市場已預期美息料稍後見頂，未來更有機會回落，而最近投資環境亦波動，港股早前表現欠理想，相對來說5厘保底息銀債回報吸引。他相信今批銀債認購會較熱烈，閒資充裕的「老友記」可考慮認購20至30手，一旦認購反應不似預期，可獲派較多手銀債。

專家︰沽舊債換新債 或招虧損

至於「老友記」或早前獲分配並一直持有的iBond或舊批銀債，這些債券的保底息都較今批銀債低，是否應沽出舊債轉買新銀債？陳志偉認為，未必需要沽出iBond，因iBond設二手市場，而債價已低於發行價，沽出或要承受虧損。銀債不設二手市場，提早贖回會獲得本金連同應計但未付利息。視乎所持的舊銀債保底息水平，「若是第7批銀債本身4厘保底息已不錯」。

陳志偉指，雖仍有個別定存息率更吸引，但銀債優勢是年期達3年且至少派保底息，定存在未來則未必有現水平般高息，且定存提早取款可能被罰息或收取手續費，銀債提前贖回則無這些懲罰，靈活性好。

信銀國際個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，政府此前已多次發行銀債，客戶已累積相關產品投資經驗，故該行接到主要查詢都與銀債優惠相關。她認為，若資金充裕又追求穩定投資收益，可考慮認購約20至25手以增加穩中的數量。

相關文章：

【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘

【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？

【銀債2023】專家教抽銀債7大賺息攻略　申購30手最划算（附銀債認購優惠表）

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記者：胡學能

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