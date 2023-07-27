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【科技股女股神】木頭姐Cathie Wood為減持Tesla、Nvidia解話　點名兩隻生成式AI 受惠股

股市 23:09 2023/07/27

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【科技股女股神】木頭姐Cathie Wood為減持Tesla、Nvidia解話　點名兩隻生成式AI 受惠股

著名基金經理、Ark Invest行政總裁Cathie Wood接受外電訪問時，為自己在Tesla（美：TSLA）反彈時減持解話，Wood解釋，過去半年，Tesla股價上漲2.5 倍以上，但基金部分股票仍接近低點，當Tesla股價超過投資組合的10% 時，基金須削減Tesla規模，並重新配置到其他股票。

今年Tesla、Coinbase（美：COIN）及ROKU（美：ROKU）等美股大升，Ark Invest旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）由年初至本周三（26日）已累升54.5%，目前擁有約80億美元資產。

問及旗艦基金減持Nvidia英偉達（美：NVDA）原因，Wood稱：「很多人都大肆宣傳我們旗艦基金不再持有該股票（Nvidia）。對於那些認為我們不關心（股份）估值的人來說，正是估值讓我們減持股份，目前Nvidia正以非常高市銷率交易。」

市場關注Wood增持Facebook母企Meta（美：META），Wood認為，Facebook由元宇宙轉向AI（人工智能）是其出現好轉的重要原因之一，另一個原因是，用戶人數好於預期，「Meta 有一個細分策略，年長人士使用 Facebook；年輕人使用 Instagram 及 WhatsApp，而Threads 的表現還有待觀察」。

生成式AI 快速發展，Wood稱，當基金觀察AI 股票時，會尋找三件事，1）是領域專業知識和富有遠見管理；2）良好的分佈，3）可用於AI 模型以改進產品和服務、削減成本並提高生產力的專有數據。

Wood表示，看好Twilio（美：TWLO） 擁有企業和消費者之間數萬億次互動的數據，此外，Teladoc（美：TDOC）是最有可能成為美國醫療保健信息的支柱企業，由於醫生要從Teladoc 查看患者電子健康記錄，因此該公司正在快速收集信息，未來，Teladoc 模型可以為醫生提供最佳治療方案的建議。

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特斯拉（Tesla，美：TSLA） 輝達（Nvidia，美：NVDA） Facebook（美：FB） Cathie Wood Roku（美：ROKU） Twilio（美：TWLO） 美股
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