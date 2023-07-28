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【假日好去處】科技園辦「開心香港」市集 雲集逾180款創新科技 集美食+購物+玩樂於一身

理財智慧 10:18 2023/07/28

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為響應特區政府的「開心香港」系列活動，香港科技園公司（香港科技園）將於8月4日至13日期間舉辦「開心香港」市集@科學園活動。屆時，沙田科學園將化身成大型創科市集，讓全港市民親身體驗超過 180 款本地創新製造的科技產品和享受各種融合創新元素的美食，盡情投入一個集科技、購物、美食及教育於一身的周末好去處，一起分享本地創新成果和喜悅。

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科技與生活息息相關，「「開心香港」@科學園市集融合嶄新科技，將為市民帶來一連串精彩活動，一同 FUN「享美食、享購物、享玩樂、享日常」。一連十日的活動包羅萬有，包括創科市、STEAM 工作坊、與科技結合的美食佳餚與及一連串音樂表演和打卡體驗。

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「FUN 享購物」 ：體驗改變生活的科技
科技園公司夥拍約 60 間園區科創公司，在園內打造兩個購物場景，讓市民體驗及盡情選購逾 180 款創科商品或本地創新製造的產品，率先感受未來智慧城市的便捷生活，當中涵蓋多個不同類別，包括綠色科技、醫療科技、食品科技及智慧生活等，盡享科技樂趣。


此外，科技園公司同步推出全港首個 HKSTP Pay「掌靜脈」支付，市民可以一嘗「拍掌即付」的購物新體驗。由 7 月 24 日起，只要下載香港科技園 APP，登記成為新用戶及在園區指定地點登記使用 HKSTP Pay，在「開心香港」@科學園，I&T 市集內購物並以 HKSTP Pay付款，即可享 95 折優惠。
• I&T 市集位置：科學園 10W 大樓地下（詢問處旁及中國銀行對面）
• 參與活動商戶及產品名單：https://stp.hk/455HpHT


「FUN 享美食」 ：品嚐不一樣的美食
體驗食品科技與傳統佳餚融合的創新。科學園內 10 間餐廳將與園區食品科技公司合作推出超過 20 多款「開心香港」專屬餐單，顛覆你對本地製造食品科技與綠色飲食的想象。此外，市民凡惠顧指定精選美食，可憑正本收據換領期間限定「開心香港」@科學園特別版卡樂 B 薯片或益力多乙份，數量有限，送完即止。

【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分，詳見【下一頁


「FUN 享玩樂」：發揮無限創意
此外，科技園公司將策劃一系列 STEAM 工作坊，讓小朋友和大人一同發揮創意，動手創造獨一無二的創科成品。為培育下一代創意人才和創新者，科技園公司聯同園區創科公司設立多個親子 STEAM 工作坊，利用 AI、3D 影印、數碼藝術等科技，激發同學們的創造力和好奇心。


同場亦設有一系列藝術工作坊，包括環保 x 牛仔褲布藝筆記工作坊、樹脂抽象彩繪碟盤工作坊、寵物玩具工作坊等，喜愛手作的市民絕對不能錯過。
•有興趣參加之人士可於 8 月 4 日起在科學園 8W 及 12W 大樓的「詢問及禮品換領處」即場報名，名額有限，額滿即止。


「FUN 享日常」：蒐集快樂指數
爲期十天的「開心香港」@科學園市集驚喜不斷，園內設有巨型充氣「金蛋」彈床讓小朋友盡情玩樂，以及多處 3D 藝術特效照片區供市民打卡。此外，周末更有不間斷的 Busking音樂和舞蹈表演，保證讓大人、小朋友樂而忘返。

【假日好去處】恐龍迷請注意 ! ４米長的暴龍及８米高的長頸龍任打卡 恐龍滑梯彈彈床，詳見【下一頁


為向市民傳播快樂，開心市集設有「笑 Sing 發電站」和 「Smile Spot 笑點」收集處，以蒐集本港市民快樂指數！活動目標是收集 10 萬個市民的笑容，以及透過「笑 Sing 發電站」的喇叭造型裝置收集笑聲，再以 AI 聲音工程科技進行後期處理，編制成一首專屬香港市民的「快樂頌」。

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責任編輯：陳詠妍

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