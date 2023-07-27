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【銀行危機】美國監管機構公布對銀行業改革　8大銀行一級資本要求增近2成　變相收緊貸款

股市 22:59 2023/07/27

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美國今年3月的銀行危機令多家地區銀行倒閉或需要由大型銀行併購，監管機構隨即對銀行業進行全面改革，計劃亦即將出爐。當局公布一系列對銀行資本要求進行全面修改的提議，料相關要求適用於資產達1000億美元以上的所有銀行。

聯儲局、聯邦存款保險公司和美國貨幣監理署最新公布措施，對資產超過1000億美元的銀行資本規則進行全面修改，這些銀行必須持有的普通股一級資本要求（CET1，common equity tier 1）增加約16%，8間最大的銀行更面臨約19%的資本增長，變相收緊貸款，即美國除加息外，另一個大型收緊措施。

今次公布的計劃為近年對資本規則進行最全面的改革，將迫使大型銀行加大金融緩沖力度，以消化有可能出現的損失，以確保銀行業穩定。全面計劃將徹底改革銀行衡量眾多領域風險的方式，以及必須持有多少準備金。

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編輯：葉志偉

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