▲ 【業績｜中概股】汽車之家美股升2.4% 次季經調整純利增20.6% 二手車交易平台天天拍車收入錄兩位數增長

汽車之家 （02518） （美：ATHM）公布次季業績，期內收入18.33億元（人民幣，下同），按年增5.8%；純利約4.91億元，按年增16.0%；經調整淨利潤約5.70億元，按年增20.6%。

汽車之家美股現升2.4%，報31.88美元，較港收市的59.5元高水4.5%。

汽車之家首席財務官曾岩稱，次季受益於在線營銷及其他業務增長推動總營收增長，特別是天天拍車和數據產品的收入均按年兩位數增長，來自新能源品牌的收入也繼續保持的增長勢頭。曾岩稱，汽車之家移動端日均用戶量達到6,271萬，按年增長31.7%。

業務分部，媒體服務收入錄5.32億元，按年跌0.3%，線索服務錄7.60億元，按年增0.9%；在線營銷及其他收入錄5.41億元，按年增20.4%。

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記者：李哲毅