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【宏觀術數@iM網欄】術數興衰 從書展看元運變遷

名人薈萃 08:00 2023/07/30

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過往十多年來都會趁空閒到書展逛逛，並且大多數都能「滿載而歸」，雖然近年已開始轉用電子閱讀，每次仍會買好些書藉滿足一下購書癮。無容置疑隨著數碼多媒體逐漸成為主流，動漫、網上資源或視像等各適其適，都使得紙本書藉在閱讀媒介中的重要性每況愈下，其中又會否反映著元運更替的改變呢？

同場加映：【青姐話】風險避無可避  啟動一級戒備

青姐話
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筆者不時談及世運變遷的影響，1980年代七運兌卦屬金為口和言語、音樂，其間walkman、discmen等隨身聽產品大行其道，到了八運艮卦類象手，衍生成Handheld產品，發展最盛者無疑為手機、平板電腦和遊戲機等等，於家居使用普及度有超越手提電腦的趨勢。筆者於七運末入八運開始使用Kindle和Ipad改變了閱讀方式。近年一場世紀疫情後，天運逐漸步入九運離卦，五行屬火，類象眼目，除了談過的新能源（如太陽能、核融合等）以外，亦主文明藝術，配合現代科技發展隨身電子產品運算能力不停提高，於生活娛樂消閒便可類象為影像、直播媒體，以及不同形式的虛擬實景和AR等等，娛樂效果自然並非昔日紙本書籍和文章能做到。九運離卦於人身既為眼目，相信更多直接藉入視覺和腦神經的技術成熟都指日可待，負面也是隨之而來眼疾問題更年輕化。

不單只閱讀工具和媒體日新月異，亦可留意到資訊內容也隨著世運默默變更。書籍在學術、考試或生活技術薪火相傳方面大抵仍是主流，由於書展參展商多以商業為主，生活百科和消閒讀物便反映出潮流所趨，只要有市場書商多會爭先出版，說到世運就會如風水前輩所形容當旺相者必如「當紅炸子雞」一時無兩，風水輪流轉社會潮流亦然。記得久遠至六運至七運初（1984年），因應七運兌卦利術數，其時突然間術數書籍大行其道，筆者適逢其會獲益不少，主要術數基礎及師傳秘要亦是在七運機緣下和恩師們結緣學習得來。至今仍懷念當年每期追《命相》雜誌及喜獲幾位名家心得書籍帶來的驚喜，那年代名師們書籍總會「隱口深藏舌」有所保留，惟反覆思量引証得以領悟後再看又覺別有天地，匆匆光陰亦無聲流逝，那卻無疑是美好的歲月。

八運艮卦在商業上利農林、土地，以至環保事業等等，書籍風格也順著稍變，而「宅男」、「斷背山」等等名稱和商品也順著市場應運而生，同時間，術數潮流卻在漸退。商品以外最為有趣者當為艮像為狗，運內貓狗寵物受歡迎和身價百倍，相關書籍用品確實也確實曾成熱賣。

現時九運正式全面到臨的前一年，工具媒體改變使得紙本書籍為主的書屆規模稍減外，不得不說專賣術數書的攤位像已銷聲匿跡，新出術數作品少得可憐，概嘆易數變化從來如此吧。九運既利文明、文化藝術，星運上次木土會合大循環更帶來文藝復興盛世，筆者相信未來「人類世」文化藝術又將踏進新高峰，傳遞表達形式卻應該大為不同，網上出版和發行也會成為主流，書展早晚式微或要改變型式。近年電腦圖像、人工智能等技術已引伸出硬體也更新，新技術例如圖形處理器（GPU）能並列執行大量運算，除了用於3D圖像（九運徵驗）外，對於深度學習和機器學習都相當適合，相關龍頭公司如Nvidia、高通或AMD等都成焦點，未來會否帶領新一波潮流呢？

同場加映：【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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