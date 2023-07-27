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【恒大危機】歷時483日、恒大汽車周五復牌　稱已交付逾千輛恒馳5、「收入變得更加可行和可持續」

股市 21:15 2023/07/27

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【恒大危機】歷時483日、恒大汽車周五復牌　稱已交付逾千輛恒馳5、「收入變得更加可行和可持續」

中國恒大 （03333） 旗下恒大汽車 （00708） 發公告指，已申請周五（28日）復牌。由2022年4月1日起暫停交易的恒大汽車至今已停牌483日，公司稱，已達成復牌指引，包括發佈此前財務業績，證明其業務具備足夠業務運作，並且擁有相當價值的資產支持其營運，以及向市場提供所有重要信息。

恒大汽車指，隨著公司推出恒馳5車型，目前累計交付了超過1,000輛汽車，公司的收入變得更加可行和可持續，恒大汽車下一個目標將包括根據實際情況推出和生產恒馳6和恒馳7。

天津工廠產能利用率仍受資金緊張影響

恒馳5在今年4月前後暫時停產 ，恒大汽車在公告稱，「但經公司通過積極努力籌措資金」， 恒馳5已5月已恢復生產，未來，除了新能源汽車業務產生的收入外， 計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元，以供恒馳5的產銷和公司正常經營的資金需求，在這方面本公司一直在與潛在投資者討論融資事宜。

資金問題仍然困擾恒大汽車，集團承認，目前天津工廠產能利用率受到資金緊張的影響，且存在員工薪資不能及時發放的情況，「如本公司達成引入資金及融資計劃，將緩解天津工廠資金狀況」。

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責任編輯：李哲毅

港股 恒大汽車（00708） 中國恒大（03333）
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