▲ 【業績︱日本城母企】國際家居零售上財年少賺17.8%、收入創歷來第二高 末期連特別息10仙股、股息率7.4厘

日本城母企國際家居零售 （01373） 公布截至4月底止的22/23財年業績，期內收入錄28.26億元，按年跌3.2%，但仍為歷來第二高；純利1.82億元，按年跌17.8%，但若撇除保就業補貼，年內利潤錄1.50億元，按年增加26.7%；每股純利25.3仙。

國際家居零售稱，為慶祝公司上市十周年，建議派發末期股息每股8.0仙及特別股息每股2.0 仙，合共每股10.0仙，連同中期息，全年每股共派22.0仙，按年跌17.6%，以周四收市價2.96推算，股息率約7.43厘。

國際家居零售稱，優化產品組合、增強全球產品供應、提高銷售效率等措施支撐收入水平。截至4月底，國際家居零售擁384門店，較10月底淨增3間，當中香港擁321間，淨增1間。國際家居零售稱，期內強勢的港元環境下，其環球採購成本受惠，尤其是來自日本和韓國等國家的產品，此外，專注於開發代工產品「OEM」品牌，進一步推動銷售和提高毛利率。

展望方面，國際家居零售稱，產品重點會在旅遊、健康和保健、快速消費品和 OEM 產品 。集團會引入更多價廉物美的行李箱和旅行相關配件產品，開發和增加自有品牌健康保健產品，加強消耗品（FMCG）供應，例如食品和飲料、個人護理產品、家 居清潔用品等，以及將 OEM產品重新包裝和升級。

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責任編輯：李哲毅