【Barbie】芭比電影票房大收帶動美泰股價上升

《芭比》真人電影收穫好評，票房亦大收，連帶讓推出 Barbie 玩具的美泰玩具公司（Mattel）也股價上升。美泰的股價在過去一個月上漲了18%，但剛公布的今年第二季財報顯示，第二季盈利下跌60%至2,700萬美元，每股盈利為10美仙，比市場原預期虧損2美仙為好，銷售額下降13%至10.9億美元，但仍勝過預期。

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《芭比》在美國首個周末三天的票房收入估計為1.55億美元，高於大多數華爾街分析師預期的最高水平，截至週二更已收穫約2.14億美元的票房。美泰行政總裁Ynon Kreiz表示電影觀眾對《芭比》電影的反應相對令人驚訝，預期Barbie 玩具的假日購物季可能有很強勁銷量。

儘管第二季度超出了預期，但美泰重申了全年利潤指引，顯示相當謹慎的態度。美泰財務總監Anthony DiSilvestro表示，雖然與第一季相比有所改善，但由於零售商繼續管理庫存水平以及行業整體疲軟，第二季度的財務業績受到了負面影響：「目前零售庫存調整已基本過去，隨著我們進入今年下半年和最重要的假期季節，期待滿足消費者對我們產品的需求。」

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責任編輯：李智賢

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