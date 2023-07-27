▲ 【奢侈品股】Prada普拉達上半年多賺62% 日本區銷售升幅最勁 料全年增長高於市場水平

PRADA普拉達 （01913） 公布上半年業績，期內收入22.32億歐元，按年增20.5%；毛利率攀升至80.3%，按年增2.6個百分點； 純利3.05億歐元，按年增62.1%；每股盈利約0.119歐元。PRADA上半年零售銷售按固定匯率計增加21.1%，當中日本升幅最強，達到49.2%，亞太區增25.3%，歐洲增24.2%，中東增13.5%，美洲跌1%。

PRADA指出，平均價格及銷量增長，推動零售銷售額表現。PRADA解釋，日本零售銷售額受惠集團近期對零售網絡的投資、穩健的國內支出及旅遊客流的逐步恢復，而亞太區零售銷售淨額則受益於中國的復甦。

在品牌層面，Prada零售銷售淨額首6個月增加17.7%；Miu Miu零售銷售淨額增長50.1%，主要是受惠中國及亞洲的品牌曝光度提高，加上品牌投資增加，毛利率（80.3%）及EBIT率（22.0%）亦進一步提升。

PRADA稱，考慮到第三季度的比較基準更具挑戰性，加上亞洲去年末季受到新冠疫情新限制措施的影響，管理層今年保持進取，致力實現穩健、可持續且高於市場水平的增長，同時將保持審慎及靈活，以應對未來可能出現的不同宏觀經濟及需求情景。

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責任編輯：李哲毅