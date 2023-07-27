【歐洲加息】歐央行宣布加息0.25厘符預期　歐元先升後回軟　兌港元8.58算

歐央行公布7月議息結果，三大主要利率加息0.25厘，符合市場預期，即歐洲央行主要再融資利率升至4.25%，存款便利利率升至3.75%，邊際貸款利率為4.5%。議息結果出爐後，歐元兌美元升先升後回軟，現報1.1071，兌港元8.58算

歐央行在議息聲明表示，料通脹在今年餘下時間內會進一步下降，但預期在一段長時間內維持在目標水平以上，管委會將致力確保通脹及時回到2%的中期目標。

聲明又指，過去的加息繼續強力傳導，融資條件再次收緊，並將會抑制需求，是通脹回到目標水平的重要因素。

央行管委會指，未來的決定將確保歐洲央行的關鍵利率將在必要的時間內設定在足夠嚴格的水平，繼續遵循基於數據的方法來確定適當的限制水平和持續時間。並提到利率決定將繼續基於根據即將公佈的經濟和金融數據、潛在通脹動態以及貨幣政策傳導力度對通脹前景的評估。

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編輯：葉志偉