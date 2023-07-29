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【試玩新摺機】首爾直擊Samsung Galaxy Z Flip5　新功能重點一覽（附電訊商出機價格比拼）

11:00 2023/07/29

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三星（Samsung）本周在南韓發佈Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機，已開始在香港預售，並於8月11日公開發售。本網記者日前亦親身前往首爾試玩新摺機，搶先與大家直擊Z Flip5及Z Fold5的新功能重點！如果各位讀者正考慮入手摺機如Z Flip5及Z Fold5，也可留意以下實測作參考，立即【去片】！

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

【Samsung Galaxy Z Fold5實測按此】

不少手機品牌近年群起競爭，科企巨頭Google更在今年5月搶先推出首部摺機Pixel Fold，盼從摺機市場分一杯羹。Samsung作為摺疊屏幕手機「始祖」兼市場一哥，回顧於2019年推出首款左右摺疊式屏幕手機Galaxy Z Fold，2020年再推出上下摺疊式屏幕手機Galaxy Z Flip，此後引來各大廠商爭相仿效。可是，一直為人詬病的屏幕摺痕問題，目前技術仍無法克服，只有摺痕深或淺的差異。

因此，是次Samsung能否改善消費者痛點，包括摺痕問題、鉸鏈位結構及屏幕耐用度等，都十分值得關注。是次記者上手試玩新摺機Z Flip5，主要針對以下5大重點講解：1）外屏幕增大、2）四款夢幻色一覽、3）外屏幕拍攝、4）摺痕位、5）機身設計。

外屏幕更實用 見完整QWERTY鍵盤

是次官方將Galaxy Z Flip5外屏幕命名為Flex Window，感覺相等上一代的3倍，還可以自訂照片或影片作個人化封面屏幕，以及自訂時鐘樣式等。而且能夠用上完整QWERTY鍵盤打字，可以在毋須打開手機情況下回覆訊息，更加方便及實用。

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增馬卡龍色選擇

是次Z Flip5推出四款新色，其中最亮眼的就是兩款粉嫩馬卡龍色：薄荷綠、淡藤紫，另外就是奶昔白及炭灰黑紫。

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外屏幕拍攝更方便 直接調整比例

是次外屏幕增大後，也可以直接在外屏幕操控拍攝及預覽，並且調整相片或者轉色調。而且，無需展開手機即可使用後鏡頭拍照，包括使用音量鍵或手掌手勢拍照：

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全新鉸鏈位　令摺痕消失？

面對一眾對手如Google、華為等摺機鉸鏈系統均採用創新技術設計，日前推出到第五代摺機Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5，Samsung亦表示採用全新鉸鏈位設計，再次重申在摺機領域之中的獨創性及主導市場能力。

記者上手試用時，雖然見到打開摺機後仍有明顯摺痕，可是當瀏覽各App界面，以及睇相、播放影片時，感覺整體都沒有受到摺痕影響：

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摺疊後瘦身2mm

Z Fold5採用全新鉸鏈位設計，除了令Flip5打開屏幕後摺痕更淺，還令機身可以完全摺合，屏幕之間做到零空隙效果，摺合後機身厚度亦減少咗2mm。

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如果各位讀者有興趣了解Galaxy Z Flip5及Z Fold5香港售價、其他Samsung新品及售價詳情，也可瀏覽以下報道：

記者：張寶燕 首爾直擊

此外，SmarTone、CMHK亦表示已推出Samsung Galaxy Z Fold5、Z Flip5預購優惠。其中，SmarTone新客戶及現有客戶選用指定5G月費計劃，可享高達2,600元手機折扣及獨家預購禮遇：

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CMHK則表示由即日預訂256GB Galaxy Z Flip5並上台選用指定5G月費服務計劃，即可免費容量升級至512GB，折扣優惠高達2,200元，或可選擇預訂禮遇總值高達2,200元：

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