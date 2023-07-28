【動漫電玩】香港動漫電玩節今揭幕　展商樂觀可增長兩成銷售

第24屆香港動漫電玩節今日揭幕，一連5天於香港會議展覽中心舉行，同場亦舉辦香港電競嘉年華。香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示這是疫後首個電玩節，防疫措施解封後將有望回復至疫前的人流和銷售水平。

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52TOYS 香港總代理負責人曾少江表示，去年疫情期間首次在動漫電玩節參展，當時已覺得人流和銷情不俗，因此他估計今年的成績也不錯，預計將有兩至三成的銷售增長。該公司主營玩具盲盒銷售，包括《蠟筆小新》、《米奇老鼠》等授權玩具和自家設計的玩具各半，他希望能在動漫電玩節宣傳該品牌，吸引更多消費者。52TOYS於展覽期間推出多款限量版玩具，包括首次發行的蜜桃粉米奇半機械、蠟筆小新雲端漫游、最新BEASTBOX 7週年限量BOX系列凍凍腦-冰薄荷1點5套裝等。

▲ 52TOYS 香港總代理負責人曾少江表示，去年疫情期間首次在動漫電玩節參展，當時已覺得人流和銷情不俗，因此他估計今年的成績也不錯，預計將有兩至三成的銷售增長

曼迪傳播授權部門主管黃嘉璐表示，去年疫情時也有參展，由於動漫電玩節是現在唯一的動漫展覽，因此支持者都一定會過來，人流不太受疫情影響。她指《名偵探柯南》、《孤獨搖滾》等作品較受歡迎，她估計今年在疫情解封後會有更好成績，目標是增加兩成銷售。

疫情無損動漫電玩迷入場熱情

孩之寶香港區公關華振傑表示，該公司一直都有在動漫電玩節參展，去年防疫措施開始解封也有參展。他指在各種防疫措施解除後一定有幫助，加上一向也有內地旅客到動漫電玩節消費，因此預期今年人流和銷售也能有三成增長。他指公司王牌產品《變型金剛》、《G I Joe》，還有 Marvel 系列及《Star Wars》都有全球首賣的玩具在動漫電玩節登場，相信能帶動其他玩具銷情。

第24屆香港動漫電玩節普通門票售價為42元，若想更快入場可購買300元的3回特快入場券，能有3次免排隊於特別通道入場機會，也可選擇購買150元的限量「玩具回來」收藏明信片連門票，也能於特別通道入場。

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本報記者：李智賢

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