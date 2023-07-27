【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故

▲ 【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂 其中兩人近期悉售持股、張偉強原來已身故

本港著名茶餐廳翠華集團 （01314） 創業「五虎」多年前決裂，目前主要由主席李遠康及兒子打理，聯交所最新披露，「兩虎」張偉強及張汝彪原來已悉數沽出翠華集團股份，涉約1.09億股，惟交易日期未明，由於五位創辦人簽署一致行動，故觸發今次披露。此外，聯交所文件意外透露，原來創辦人之一、前執董張偉強已身故，但此前未見翠華集團曾公布相關消息。

翠華集團是由李遠康、何庭枝、張汝桃﹑張偉強及張汝彪一起在1967創立，靠奶油豬仔包及奶茶等成名，並在2012年11月上市，市值曾於2013年11月達到76億元高峰，「五虎」翠華持股帳面貨值達56億元，然而其後生意轉差，拖累股價跌成毫子股。

2016年7月翠華公布大股東獲買家洽購股權，但主席李遠康否認賣盤，變相令內訌「浮面」，當年何庭枝、張汝彪被踢出董事會，張偉強辭任，而張汝桃亦在2017年辭任。

最新聯交所文件稱，分別據張汝桃、何庭枝所知，已故張偉強透過Ample Favor Limited及張汝彪透過Victor Leap Limited已出售其於該公司的全部股份，但未披露交易日期及作價。

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記者：李哲毅