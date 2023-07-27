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【金融人才】李律仁：金發局內部流失明顯改善　行業人手緊張因技能需求轉變急

宏觀解讀 19:09 2023/07/27

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【金融人才】李律仁：金發局內部流失明顯改善　行業人手緊張因技能需求轉變急

金融發展局去年披露內部人手流失率達5成，金發局主席李律仁今日出席年報發布會上表示，最新年度內部人手流轉已穩定下來，不再出現去年情況，但未有披露實際數字。李律仁補充，不是「靠錢」來改善流失率，而是與同事有更多溝通，了解他們心態和個人發展需要。

金發局總監區景麟重申，該局人手編制只有19人，用流失率來反映人手流轉速度意義不大，而目前局方沒有崗位出缺。

政府統計處6月公布就業及職位空缺統計數字，至3月底金融及保險就業人數23.3萬人，按年少3000人或1.3%，同期職位空缺達6200個，按年增加690個或13%，金融界人手緊張情況似有加劇。

金融科技、人工智能以至綠色金融發展　令業內所需技能有變

李律仁則指，金融業人手緊張反映市道旺起來，而請人工作往往有所滯後。他續指，這不是單純人數不足問題，也因應工種要求改變，需要不斷再培訓現有人手。

金發局董事會成員、恒生銀行行政總裁施穎茵補充，經濟發展迅速，金融科技、人工智能以至綠色金融等發展，所需要的技能不斷轉變，希望除了吸引外來人才，也可以為本地人才提供能保障未來（future-proof）的技能和心態。

任職於亞洲保險的金發局拓新業務小組召集人黃子遜則指，經行內粗糙估計，保險業界現少缺少4000至5000人，但形容人手緊張是「問心的問題」，因反應很多生意重臨。她續指，港府推出多項的人才吸納措施反應不錯，下一步將與港府商議，籌辦人才配對活動，紓緩業內人手壓力。

相關文章：

【金發局】金發局11月出訪中東　李律仁：無想過取代駐美經貿辦角色

【香港通關】李律仁：香港人才挑戰礙金融中心「升呢」、通關宜從能力出發　金發局上年度流失率逾5成

記者：麥德銘

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香港金融發展局 經濟 就業 李律仁
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