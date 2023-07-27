【大行報告│內房股】瑞銀：大部份民營房企上半年業績或虧損　料指引不變　7月房企銷售惡化

▲ 【大行報告│內房股】瑞銀：大部份民營房企上半年業績或虧損 料指引將與年初不變

內房業績期即將開展，瑞銀發表報告指，預期內房股上半年盈利仍具挑戰，因要反映去年合約銷售下跌，預期內房股業績表現分化，國企房企將跑贏民營房企，並相信大部份民企將會錄得虧損，主因受累入帳收入及盈利壓力，以及資產減值。

瑞銀指，大部份開發商的需求能見度低，並依賴政策放寬程度，料房企的指引將與年初不變，展望可能會維持保守。該行認為，房企需等待更多政策放寬細節，才會在土地收購上變得進取。

該行預期在六大主要內房中，相信潤地 （01109） 、越秀地產 （00123） 及龍湖 （00960） 的業績會較為突出，該行估計上半年盈利增長介乎0%至5%。

另外，瑞銀表示，近期開發商反映7月銷售表現較6月惡化，據高頻數據顯示，預期7月房企銷售或按年跌40%，高於6月30%的跌幅。該行正觀望，中央政治局會議後有關放寬房地產措施的詳情。

相關文章：

【大行報告│內房股】美銀：政策加房企收入前景改善才令行業持續復甦 市場焦點轉至民企流動性 狠削碧桂園目標價逾40%

【內房危機】融創中國9月18日表決離岸債務重組協議 10月交香港法院審理

編輯：袁諾曦