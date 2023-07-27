【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分

香港獎賞計劃yuu由7月28日起至8月17日期間推出「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動，有三大著數優惠，將一連三星期大派2億yuu分，價值一百萬元。除了每日推出全新限時換領著數，於活動期間以enJoy卡於特約商戶消費滿指定金額更可享高達10倍yuu分。

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yuu會員於活動期間只要更新yuu App，登入到「yuu捕獲JETSO咪走雞」遊戲界面捕捉「咪走雞」，每日即可獲得高達100 yuu 分，於指定時段更會出現「霸王雞」，會員如成功捉到「霸王雞」即可獲取額外yuu 分。另外，「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動期內，每天早上11時，yuu會員可以800 yuu分或低於5折的積分在yuu App兌換指定精選產品，包括零食飲品、個人護理產品、家居用品及小食甜點等。

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