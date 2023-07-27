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【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分

理財智慧 18:48 2023/07/27

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香港獎賞計劃yuu由7月28日起至8月17日期間推出「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動，有三大著數優惠，將一連三星期大派2億yuu分，價值一百萬元。除了每日推出全新限時換領著數，於活動期間以enJoy卡於特約商戶消費滿指定金額更可享高達10倍yuu分。

香港書展吸引近百萬人次入場 人均消費達$872 運動消閒博覽及零食世界反應踴躍，詳見【下一頁

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安，詳見【下一頁

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yuu會員於活動期間只要更新yuu App，登入到「yuu捕獲JETSO咪走雞」遊戲界面捕捉「咪走雞」，每日即可獲得高達100 yuu 分，於指定時段更會出現「霸王雞」，會員如成功捉到「霸王雞」即可獲取額外yuu 分。另外，「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動期內，每天早上11時，yuu會員可以800 yuu分或低於5折的積分在yuu App兌換指定精選產品，包括零食飲品、個人護理產品、家居用品及小食甜點等。

【假日好去處】恐龍迷請注意 ！ 4米長的暴龍及8米高的長頸龍任打卡 恐龍滑梯彈彈床 ，詳見【下一頁

【暑假好去處】奧海城辦「尋找運動新星」活動 8月6日全港免費參加 點樣可以免費參加專業運動課程？，詳見【下一頁

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撰文 : 陳美鳳

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