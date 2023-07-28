【職場熱話】港大文科女後畢業入行翻譯 怕被淘汰想轉行做地盤建築業

隨時代變遷和科技進步，更多職業利用科技替代人手，不少在職人士都會擔心被臨淘汰。有網民在網上討論區發文，指自己港大畢業，目前職業是翻譯員，但她覺得工作太無挑戰性和這行沒前景，怕自己很快會被淘汰，便想轉行建築業。她想做一些要落工地的工作，但又怕自己沒經驗難以入行，因而詢問網民意見。網民表示建築業有很多工種，並給予樓主入行建議。

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網民支持樓主入行「做政府的交通工程見習技術主任把，保升技術主任」、「測量師都不錯，可以從做分判商做，最後可在工程師顧問公司或開發商負責寫信。」有網民指「進去做文職，幫人校對英文有得做，這行除了則師之外，基本上別人包括建築工程項目經理，工程師的英文都是一般，你只要幫測量主任校對報告中的英文已經有很大市場。」也有網民指「能做到翻譯員學歷和英文都不差了，還跑去做地盤，別玩吧。」

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亦有網民建議「從最低日薪的做起，或去建造業議會或職業訓練局讀些課程會更有前途」，也有網民指「我讀完已經30多歲，你現在開始也不會遲的。不過，如果你想去做跟地盤的話，就不要像我這麼讀屋宇裝備工程師的課程，可以去讀建造管理學，這畢業直接有T1，T3資格，或者讀土木工程。」

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網民鼓勵樓主「我也是因為覺得文科沒前途所以才去讀工程，上年都由行政部人員轉了去做建築業專案統籌員，也是跟地盤工作。專案統籌員的主要工作是對圖，例如：結構圖、機電圖、泥水圖等，還會和則師開會追進度、處理文件、有時會到地盤看看進度、有沒有按圖施工等。」

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網民亦提醒樓主「做這行，要頂得住日曬雨淋，做『人肉吸塵器』，環境一定不乾淨，不過我覺得最難熬是那些地盤人十個有九個半都吸煙，那些煙味真的是...」、「不能怕曬，因為師傅不會每次都進辦公室找你，最快和最直接就一定是過去找他們談，而且看著現場的東西談，這樣比只是看圖說清楚很多。」

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