忠實食客肯改名做「Subway」有機會一世免費食潛艇堡

美國連鎖快餐店Subway最新推出一個推廣活動，將獎勵一名忠實食客終身免費食潛艇堡，但參加條件是願意改名為「Subway」。

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Subway公司於美國推出這項活動，聲稱粉絲改名就有望輕鬆贏得終身免費享用潛艇堡的資格。

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如果食客願意改名為「Subway」，可在8月1日至4日期間到網站SubwayNameChange.com登記參加活動。

Subway公司將選出一名幸運兒，並向對方支付改名所需的各項費用，以便幸運兒「Subway」能採用這個具有標誌性的新身份。

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今次已非Subway公司首次推出同類活動，科羅拉多州一名男子去年在背部紋了一個12x12吋 的Subway標誌紋身，並專程飛往拉斯維加斯參賽，成功贏得終身免費享用潛艇堡的資格。

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責任編輯：鄭錦玲