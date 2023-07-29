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【清酒新世界@iM網欄】鍋島‧九 北雫與酒米北雫

名人薈萃 07:00 2023/07/29

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上星期開始介紹富久千代酒造的純米吟釀系列，分享了鍋島的五百万石及限定品之一「裏鍋島」，今篇會集中介紹鍋島 純米大吟醸 北雫與酒米北雫。

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首先認識一下酒米北雫，自從1998年開始北海道一直在研究「初雫」這款酒米，最後也成功培育了現時北海道的三大酒米，分別是彗星、吟風和北雫，北海道的酒米特性是蛋白質含量較其他各地低，因此品質高。近年來，喜歡使用北海道酒米的酒造不斷增加，其實不只北海道當地，是在日本各地都受到了追捧。而今天的主角是きたしずく，亦即是「北雫」。北雫可以稱得上是吟風和彗星的精華，與吟風一樣心白大，也與彗星一樣千粒重達28克。北雫耐寒性高，同時結合了良好的心白和高收穫量，因此有穩定的產量。使用北雫釀造出來的清酒口感柔和，雜味少、清爽、是幾乎沒有異味。

點擊圖片放大

接下來介紹鍋島 純米吟醸 北雫，顧名思義是採用北雫酒米釀造，屬新經典的純米吟釀酒，由於北雫是由雄町配種而生，所以也是鍋島 純米吟醸 五百万石的繼承者。鍋島 純米吟醸 北雫採用了天藍色的酒標，配合閃亮的字體，更好地表達出這款清酒的性格偏向柔和舒適的感覺，精米步合為50%，品嚐時香氣會慢慢輕輕地融化在口中，具有像葡萄一樣的清爽果味。此外，還可以感受到令人愉悅的碳酸感，強烈地表現出著名清酒品牌鍋島的獨特魅力。正因北海道的北雫被稱為流行酒米雄町的新一代品種，所以具有誘人的特性，口感清爽順滑，果香濃郁。順帶一提，這款酒還有純米大吟釀，留待分享完純米吟釀系列之後，再介紹給大家吧！

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  • 富久千代酒造有限会社
  • 地址：佐賀県鹿島市浜町1244-1
  • 電話：0954-62-3727
  • 官網：https://nabeshima.biz/index.html

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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