▲ 【航空恢復】新加坡航空季度盈利創新高 按年多賺98%

新加坡航空（星：C6L）公布，至6月底的財年首季度，收入按年增14%至44.79億新加坡元，季度盈利大增98%至7.34億新加坡元（折合約43.27億港元）。新加坡航空表示，業績主要受惠於持續高企的出行需求，令客運運載率處於歷史高位的88.9%，並預計短線客運需求依然強勁。

新加坡航空公布，上季客運運力按年增32.4%，連同廉航Scoot全季載客按年增65.5%至840萬人次。

不過，新航貨運表現從歷史高峰回落，上季貨運量按年跌11.3%，運載率也跌13.7百分點至51.8%，反映運費水平的收益率按年大跌44.3%，新航強調，貨運收益率仍較疫情前同期高出50%。

新航目標明年恢復運力至疫情9成

新航保持運力恢復目標，即2024年3月恢復運力至疫情前90%水平。至6月底，新航與Scoot合共覆蓋36個國家共116個航點。

除了新航和Scoot，公司正繼續推進其有份投資的塔新航空（Vistara）與印度航空（Air India）合併，料公司可持有合併後的印度航空25.1%股權。

新航預計，客運需求在整個暑假保持強勁，即使同業正加快投入國際航線，但相信集團處於有利競爭位置。貨運表現就預計繼續疲弱，主要受累於全球通脹、經濟動力轉弱以至行業運力增加。

新航今年股價累升36%，較不少同業理想，包括本港國泰航空 （00293） 同期約5%升幅。

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