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【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安

理財智慧 18:23 2023/07/27

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隨年紀增長，一旦失業便更難尋覓一份與以前相等的工作，是因在職場上的競爭力會越來越低。有網民在網上討論區發文，指自己50歲，原本是「BIG 4」（四大會計師事務所）會計師的他失業近1年，期間他曾應徵政府工但都不成功，並認為年齡是他找工作最大的障礙，樓主對未來感到迷茫，因而詢問網民意見。有網民質疑他薪金要求太高，也有網民認為會計師供過於求，網民紛紛建議他轉行。

【美國加息】滙豐率先上調港元最優惠利率至5.875% 一文看清港銀動態【下一頁

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    有網民質疑是否樓主要求薪金太高，「如果想找回以前5、6萬一個月一定不可能，只會是有些人不願意做低下階層的職位。」但亦有網民認為是會計業問題「近20年培養大批人才導致供過於求，移民只是縮小供過於求現象，加上僱主選人的要求多多，隨時出現有工沒人做有人沒工做情況。」也有網民鼓勵樓主「現在到處都難僱人，「BIG 4」也很多人跳槽，走了而還沒有請到人的空位很多，不要放棄，上網找找一定有機會。」

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    亦有網民表示高齡男會計師真的很難找到工作，更建議樓主放棄會計界和轉行，網民舉出3個原因解釋，「第一， 會計師事務所只缺初級職位；第二，大型商務公司的高職位也大多是內部提升或有人事關係或只請40歲以下。初級職位也只請年輕人，不需要高齡的註冊會計師。第三，中小商務公司傾向只請『一腳踢』的有經驗女會計，無牌也可以，最重要『平靚正』。會計界會出現又缺人，但又高失業的奇怪現象，是因為市場職業不相稱，年齡職級層次都不能配對。

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    還有網民建議「去見工程公司的會計相關的職位，很多工程公司都會請中年人去做會計，因為建築公司或工程公司感覺上比較像偏門，所以很多年青人不想這些公司的會計部」另外，有網民指「其實也很視乎樓主的求職心態。如是家中支柱又有小朋友要供養，就不會失業這麼久，50歲這個年紀，說老不老，只要你肯放下身段，找工作不難。」其他網民也分享「我失業兩年都可以找到工作，工資低了15%」、「我原本也是月薪3萬，現在做到1萬多的外送員」、「香港肯做餓不死人，我從月薪5萬到3萬現在1.5萬，在做保安，只要肯做什麼都可以做」。

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    撰文 : 陳美鳳

    失業 政府工 會計 行業 薪酬待遇 全職 香港 網上討論區

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