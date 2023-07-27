【機迷熱話】微軟Xbox Game Pass月活躍用戶數　創歷史新高

遊戲界兩大巨頭微軟（Microsoft）及Sony競爭向來激烈，除了主機市場戰火紛飛外，雲端遊戲串流訂閱服務也成為雙方的戰場。近日微軟Xbox部門就公布，Xbox遊戲業務整體營收有所增長，而且Xbox Game Pass的月活躍用戶數，也創下了歷史新高。

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微軟表示，Xbox部門在2023年累計收入154.77億美元（約1,200億港元），在該部門營收歷史中位列第二。其中雲端遊戲串流訂閱服務Xbox Game Pass的業務，成績尤其亮眼。微軟提到，Xbox Game Pass遊戲時間比去年增長了近25%，而月活躍用戶數創下了歷史新高。不過一如以往，微軟並未公佈Game Pass業務的營收和訂閱用戶規模。但根據外媒tweaktown報道，Xbox Game Pass目前訂閱用戶數量已超過2,500萬。

微軟Xbox遊戲工作室負責人Matt Booty其後也指出，該企第一方遊戲在所有設備上的月活躍用戶，已超過1.5 億，包含《Minecraft》等遊戲在Switch、PlayStation等平台上的統計數據。

除此之外，財報也提及，Xbox內容和服務營收同比增長5%，遊戲業務整體營收3,600萬美元（約2.8億港元），同比增長1%。惟鑑於供應問題，Xbox遊戲機的銷售額在本季度同比下降了13%。

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責任編輯：曾曉汶

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