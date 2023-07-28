  • 31°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 09:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英年薪百萬律師籲勿入行 「唔好只顧搵錢」（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/07/28

分享：

分享：

短影片社交平台TikTok近日流傳一段影片，當中一位在英國首都倫敦工作﹑年薪超過6位數英鎊的律師呼籲大學生不要進入法律行業，指不應只著重金錢收入。

烏議員扮病馬爾代夫度假被狠批 恐面臨3年監禁 【下一頁】

TikTok創作者Aydan Alsaad周一（24日）上傳影片，當時他正在倫敦街頭訪問一名女性。對方透露好是一名水法律行業工作超過10年，年薪界乎10萬至20萬英鎊（約101.3萬至202.6萬港元）。

律師坦承，所得薪酬符合工作付出。Aydan Alsaad追問，對現時在法學院求學及有意投身法律行業的人士有何建議時，她表示

「唔值得入行」（it's really not worth it.）

點擊圖片放大
+4
+3

LBJ大仔突發心臟病 馬斯克提疫苗懷疑論 【下一頁】

律師呼籲大眾，應該從事「豐富心靈而非荷包豐足」（do something that feeds your soul and not your wallet）的工作。她亦承認，如今的工作未獲得心靈滿足，但她亦不知應該如何才能滿足。

有網民及同業人士對律師言論深感認同，認為對方道出真相及自己的感受。但亦有部分網民反指金錢更重要，強調活著才是「滿足心靈」的前提。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）
2023/07/27
英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）
【女子世界盃2023】美韓混血小將上陣 打破塵封24年紀錄
2023/07/26
【女子世界盃2023】美韓混血小將上陣 打破塵封24年紀錄
印度禁大米出口引美國瘋搶 20磅裝價升近3倍（有片）
2023/07/25
印度禁大米出口引美國瘋搶 20磅裝價升近3倍（有片）
TikTok推串流音樂服務 兩大優勢對撼Spotify
2023/07/25
TikTok推串流音樂服務 兩大優勢對撼Spotify
沙特球會開價近26億求購麥巴比 單季年薪破60億
2023/07/25
沙特球會開價近26億求購麥巴比 單季年薪破60億

你可能感興趣

英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）
08:05 2023/07/27
英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）
【女子世界盃2023】美韓混血小將上陣 打破塵封24年紀錄
08:05 2023/07/26
【女子世界盃2023】美韓混血小將上陣 打破塵封24年紀錄
印度禁大米出口引美國瘋搶 20磅裝價升近3倍（有片）
15:00 2023/07/25
印度禁大米出口引美國瘋搶 20磅裝價升近3倍（有片）
網絡熱話 職場文化 社交平台 英國 倫敦 律師 抖音
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民加拿大】取消優先處理港人安排 輪候時間料較長
【移民加拿大】取消優先處理港人安排 輪候時間料較長
印度禁大米出口引美國瘋搶 20磅裝價升近3倍（有片）
印度禁大米出口引美國瘋搶 20磅裝價升近3倍（有片）
英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）
英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）
【俄烏戰爭】普京免費向非洲6國供糧食 美指烏反攻非陷停滯（持續更新）
【俄烏戰爭】普京免費向非洲6國供糧食 美指烏反攻非陷停滯（持續更新）
日本人口連跌14年 首度全數都道府縣均錄跌幅
日本人口連跌14年 首度全數都道府縣均錄跌幅
美國佛州海水溫度料創新高 達熱水浴缸水溫
美國佛州海水溫度料創新高 達熱水浴缸水溫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款