英年薪百萬律師籲勿入行 「唔好只顧搵錢」（有片）

短影片社交平台TikTok近日流傳一段影片,當中一位在英國首都倫敦工作﹑年薪超過6位數英鎊的律師呼籲大學生不要進入法律行業,指不應只著重金錢收入。

TikTok創作者Aydan Alsaad周一(24日)上傳影片,當時他正在倫敦街頭訪問一名女性。對方透露好是一名水法律行業工作超過10年,年薪界乎10萬至20萬英鎊(約101.3萬至202.6萬港元)。

律師坦承,所得薪酬符合工作付出。Aydan Alsaad追問,對現時在法學院求學及有意投身法律行業的人士有何建議時,她表示

「唔值得入行」(it's really not worth it.)

律師呼籲大眾,應該從事「豐富心靈而非荷包豐足」(do something that feeds your soul and not your wallet)的工作。她亦承認,如今的工作未獲得心靈滿足,但她亦不知應該如何才能滿足。

有網民及同業人士對律師言論深感認同,認為對方道出真相及自己的感受。但亦有部分網民反指金錢更重要,強調活著才是「滿足心靈」的前提。

