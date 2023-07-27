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【中國經濟】人行：研設高收益債券專屬平台　推動擴大科技型企業發債

股市 17:51 2023/07/27

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【中國經濟】人行：研設高收益債券專屬平台　推動擴大科技型企業發債

中國人民銀行副行長張青松在政策例行吹風會上表示，金融管理部門將重點從四個方面進一步增強債券市場支持科技創新能力，包括進一步推動擴大科技型企業發債規模、研究推進高收益債券市場建設、豐富科創類債券產品，以及優化科創型企業發債融資環境。

人行表示，會為科創型企業發債開闢綠色通道，放在優先發展的位置。而面向科技型中小企業融資需求，建設高收益債券專屬平台，設計符合高收益特徵的交易機制與系統，同時加強專業投資者的培育。

同時，該行亦計劃進一步豐富科創類債券產品。鼓勵發行混合型科創票據，就是債和股融合在一起的票據，募集資金可投資科創型企業股權，債券的票面收益可以和科技型未來的成長收益掛鉤。支持非上市科技型企業發行含轉股條件的創新公司債券，加強股債聯動。

另外，人行將進一步優化科創型企業發債融資環境，包括評級機構、評級方法、評級覆蓋面等。

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編輯：袁諾曦

中國人民銀行 公司債券 經濟
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