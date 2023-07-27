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【職場熱話】24歲男助理月薪1.4萬算好不好？ 網民：為生活方便選沒前途的工作極危險

理財智慧 17:49 2023/07/27

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常言道要趁年輕出走闖一闖，你認為年輕人不應選擇安逸的工作嗎？有網民在網上討論區發文，指自己24歲，任職辦公室助理，月薪有1.4萬，而工作、待遇也不錯，但月薪不高，便問網民如何評價自己的薪酬。網民意見各有不同，有網民認為樓主的情況算不錯，不過亦建議樓主可以先存錢，下一步再想進修、轉工。

【美國加息】滙豐率先上調港元最優惠利率至5.875% 一文看清港銀動態【下一頁

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【暑假好去處】5,000呎充氣彈彈床座落東港城 涼住冷氣放電區，詳見【下一頁

    有網民認為樓主的薪酬待遇算不錯，「有這種成績已經很好，遲些再加些工作經驗又再加薪」、「新入職有1.4萬，五年後便有2萬了」、「其實算挺好，可以先存錢再想下一步」、「很多人30幾歲的月薪跟你差不多，要知足」「公司在家附近的話最好回家吃飯，辦公時間和平日就不要出去玩了，把節目留在星期五、六、日，週末選一天留在家裡會可以再節省多點，一個月儲到9000元就最好」，不過網民也建議「如果再進修會好點」、「你如果不用加班可以出去學點東西。」

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    網民認為樓主的可以更上進一點，「如果30歲還只有月薪1.4萬，你自己怎麼看？24歲年輕人還可以出去闖蕩，試試看其他東西吧。到了三十歲，機會就不是你的」、「不過不失了吧，不用乘車真的能節省很多，不過趁年輕有能力努力點吧心機，始終人往高處」、「不怎麼樣，比上不足，比下有餘」，亦建議樓主轉工「要是找到更好的工作可以轉工，不然就先做著」、「現在是不錯的，但如果想升職加薪，可能儲多一兩年經驗，再出去見其他高級的職位。」

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    亦有網民提醒「也要開始計劃或未來發展路向了，要居安思危，也要考慮行業發展和『錢途』」、「為生活方便而去選擇一份沒前途的工作，是一個極為危險的選擇」、「現在是不錯的，但30歲之後便危險了，建議你可以自己做做小生意，還可以排公屋，1.4萬儲30年都買不到樓的。」另有網民建議直接轉工，「這工在做學不到什麼，被人解雇了也沒什麼出路，不如快去考車牌駕車，開車是不是鐵飯碗，不用不愁沒工開了。」

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    撰文 : 陳美鳳

    行業 薪酬待遇 全職 香港 網上討論區

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