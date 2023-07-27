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【英國加息】英倫銀行下周議息　侯俊偉顧問團憂過度加息致經濟衰退

股市 17:45 2023/07/27

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美國聯儲局最新加息0.25厘，歐洲央行今晚議息料亦會加息0.25厘，市場預期下周四（8月3日）舉行議息會議的英倫銀行同樣會繼續加息。但英國財政大臣伊俊偉（Jeremy Hunt）的經濟顧問委員會成員則擔心，央行為抗通脹而過度加息，或令英國陷入經濟衰退。

侯俊偉的經濟顧問委員會大多數成員認為，預計通脹將在年底前急劇下降，追隨美國和其他地區的趨勢，故英倫銀行應放慢三十年來最快的加息周期。擔心央行在公眾壓力下，可能在未來幾個月將利率上調到過高水平，甚至緊縮更長時間，導致英國陷入經濟衰退。

財政部周三（26日）發聲明指，會與英倫銀行密切合作，以確保財政和貨幣政策保持一致。又表明經濟顧問委員會就經濟政策提供獨立的專家意見，以幫助促進經濟成長，指顧問的觀點不反映政府觀點。貨幣政策仍是英倫銀行獨立的貨幣政策委員會的職責。

市場現時預期，英倫銀行8月仍有近5成機會大手加息0.5厘。

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編輯：葉志偉

貨幣政策 美股 侯俊偉 經濟 英國 美國 議息 美國聯儲局 歐洲央行 英倫銀行
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