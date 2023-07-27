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【日本通脹】遊日注意！東、西日本「JR PASS」10月加價 最高加幅達1萬日圓（附最新價目表）
香港人熱門遊旅目的地日本通脹升溫，帶動交通工具加價，JR東日本鐵道與JR西日本鐵道近日宣布，10月起調整部份交通票券售價，最高漲幅1萬日圓。
JR東日本6交通票券加價
JR東日本加價的鐵路周遊券包括「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」，加幅達1萬日圓，而「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」、「JR東京廣域周遊券 」、來回成田機場的「N'EX東京去回車票（N'EX TOKYO Round Trip Ticket）」、「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」及「JR東北・南北海道鐵路周遊券」，分別加價9000、4820、930、8000及6000日圓。
|JR東日本加價項目
|調整前
|調整後
|加價幅度
|JR東日本鐵路周遊券（東北地區）
|20000
|30000
|10000
|JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區
|18000
|27000
|9000
|JR東京廣域周遊券
|10180
|15000
|4820
|N'EX東京去回車票
|4070
|5000
|930
|JR東日本・南北海道鐵路周遊券
|27000
|35000
|8000
|JR東北・南北海道鐵路周遊券
|24000
|30000
|6000
|單位：日圓
JR西日本鐵加價10%至23%
JR西日本鐵道則有超過20種鐵路票券，由10月起加價，平均加幅10%至23%，包括1天至4天的「關西地區鐵路周遊券」、5天的「關西廣域鐵路周遊券」、7天的JR西日本全地區鐵路周遊券等。
JR西日本鐵道稱，為了讓訪日旅客更加舒適地使用指定座席，「關西廣域鐵路周遊券」等部分商品將廢除指定席搭乘次數限制，變更為可無限次數搭乘。 此外，「高山、北陸地區周遊券」、「伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」指定席搭乘次數將從4次變更為6次。
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記者：李哲毅