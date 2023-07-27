▲ 【日本通脹】遊日注意！東、西日本「JR PASS」10月加價 最高加幅達1萬日圓（附最新價目表）

香港人熱門遊旅目的地日本通脹升溫，帶動交通工具加價，JR東日本鐵道與JR西日本鐵道近日宣布，10月起調整部份交通票券售價，最高漲幅1萬日圓。

JR東日本6交通票券加價

JR東日本加價的鐵路周遊券包括「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」，加幅達1萬日圓，而「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」、「JR東京廣域周遊券​ ​」、來回成田機場的「N'EX東京去回車票（N'EX TOKYO Round Trip Ticket）」、「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」及「JR東北・南北海道鐵路周遊券」，分別加價9000、4820、930、8000及6000日圓。

JR東日本加價項目 調整前 調整後 加價幅度 JR東日本鐵路周遊券（東北地區） 20000 30000 10000 JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區 18000 27000 9000 JR東京廣域周遊券​ 10180 15000 4820 N'EX東京去回車票 4070 5000 930 JR東日本・南北海道鐵路周遊券 27000 35000 8000 JR東北・南北海道鐵路周遊券 24000 30000 6000 單位：日圓

JR西日本鐵加價10%至23%

JR西日本鐵道則有超過20種鐵路票券，由10月起加價，平均加幅10%至23%，包括1天至4天的「關西地區鐵路周遊券」、5天的「關西廣域鐵路周遊券」、7天的JR西日本全地區鐵路周遊券等。

JR西日本鐵道稱，為了讓訪日旅客更加舒適地使用指定座席，「關西廣域鐵路周遊券」等部分商品將廢除指定席搭乘次數限制，變更為可無限次數搭乘。 此外，「高山、北陸地區周遊券」、「伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」指定席搭乘次數將從4次變更為6次。

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記者：李哲毅