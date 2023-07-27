  • 33°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本通脹】遊日注意！東、西日本「JR PASS」10月加價　最高加幅達1萬日圓（附最新價目表）

Hot Talk 17:58 2023/07/27

分享：

分享：

【日本通脹】遊日注意！東、西日本「JR PASS」10月加價　最高加幅達1萬日圓（附最新價目表）

香港人熱門遊旅目的地日本通脹升溫，帶動交通工具加價，JR東日本鐵道與JR西日本鐵道近日宣布，10月起調整部份交通票券售價，最高漲幅1萬日圓。

JR東日本6交通票券加價

JR東日本加價的鐵路周遊券包括「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」，加幅達1萬日圓，而「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」、「JR東京廣域周遊券​ ​」、來回成田機場的「N'EX東京去回車票（N'EX TOKYO Round Trip Ticket）」、「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」及「JR東北・南北海道鐵路周遊券」，分別加價9000、4820、930、8000及6000日圓。

JR東日本加價項目調整前調整後加價幅度
JR東日本鐵路周遊券（東北地區）200003000010000
JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區18000270009000
JR東京廣域周遊券​10180150004820
N'EX東京去回車票40705000930
JR東日本・南北海道鐵路周遊券27000350008000
JR東北・南北海道鐵路周遊券24000300006000
單位：日圓

JR西日本鐵加價10%至23%

JR西日本鐵道則有超過20種鐵路票券，由10月起加價，平均加幅10%至23%，包括1天至4天的「關西地區鐵路周遊券」、5天的「關西廣域鐵路周遊券」、7天的JR西日本全地區鐵路周遊券等。

JR西日本鐵道稱，為了讓訪日旅客更加舒適地使用指定座席，「關西廣域鐵路周遊券」等部分商品將廢除指定席搭乘次數限制，變更為可無限次數搭乘。 此外，「高山、北陸地區周遊券」、「伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」指定席搭乘次數將從4次變更為6次。

ET財智Talk
【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢會否扭轉？日圓將現低吸爆升機會？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

相關文章：

【日圓走勢】日本政府：明年通脹料放至約1.5%　籲日本央行努力實現通脹目標

【日本經濟】日本6月CPI升至3.3%　高過預期

記者：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
車票 日本 和歌山 長野 北海道 日圓 通脹 東京
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股盤前】美國年內再加息預期降溫　道指期貨升48點　納指期貨升1.2%，歐日央行緊隨議息（不斷更新）

下一篇文章

【中國經濟】人行：研設高收益債券專屬平台　推動擴大科技型企業發債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股盤前】美國年內再加息預期降溫　道指期貨升48點　納指期貨升1.2%，歐日央行緊隨議息（不斷更新）
【美股盤前】美國年內再加息預期降溫　道指期貨升48點　納指期貨升1.2%，歐日央行緊隨議息（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市機會高？　天文台維持一號風球至明早、改發更高風球機會較低（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市機會高？　天文台維持一號風球至明早、改發更高風球機會較低（不斷更新）
【儲局議息】鮑威爾記者會講過乜？同時講9月可能加息及可能不加息
【儲局議息】鮑威爾記者會講過乜？同時講9月可能加息及可能不加息
【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？
【美國加息】聯儲局本港周四凌晨公布議息結果、加息0.25厘無懸念　市場關注點放在邊方面？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升166點　美團ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升166點　美團ADR高港1%（不斷更新）
【港股市況】車股造好、小鵬抽高34%　恒指全日升273點、科指步技術性牛市　碧桂園彈逾一成（不斷更新）
【港股市況】車股造好、小鵬抽高34%　恒指全日升273點、科指步技術性牛市　碧桂園彈逾一成（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款