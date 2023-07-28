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以色列社會分裂根深蒂固 釀司法改革危機

環球政治 16:05 2023/07/28

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以色列國會本周通過極具爭議的司法改革法案，大幅削弱最高法院對政府決定的任何形式監督，特別是涉及官方任命等重大決定。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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