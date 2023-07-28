以色列社會分裂根深蒂固 釀司法改革危機 環球政治 16:05 2023/07/28 分享： 分享： 以色列國會本周通過極具爭議的司法改革法案，大幅削弱最高法院對政府決定的任何形式監督，特別是涉及官方任命等重大決定。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 以色列國會通過司法改革法案 各地醫生罷工抗議（第三版） 2023/07/25 以色列國會通過司法改革法案 各地醫生罷工抗議（第三版） 特朗普海湖莊園遭FBI搜出 白宮4年前借用以色列國寶 2023/07/19 特朗普海湖莊園遭FBI搜出 白宮4年前借用以色列國寶 以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層 2022/08/06 以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層 以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選 2022/06/21 以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選 【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統 2022/03/21 【烏克蘭戰爭】澤連斯基促以色列制裁俄羅斯 供導彈防禦系統 你可能感興趣 以色列國會通過司法改革法案 各地醫生罷工抗議（第三版） 17:49 2023/07/25 以色列國會通過司法改革法案 各地醫生罷工抗議（第三版） 特朗普海湖莊園遭FBI搜出 白宮4年前借用以色列國寶 12:44 2023/07/19 特朗普海湖莊園遭FBI搜出 白宮4年前借用以色列國寶 以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層 11:34 2022/08/06 以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層 最新專欄文章 更多 現實社會中 何謂不平等？ 2023/07/22 現實社會中 何謂不平等？ 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 2023/07/21 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 好心做「壞事」 不歧視不可能？ 2023/07/15 好心做「壞事」 不歧視不可能？ 不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然 2023/07/14 不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然 美無證移民悲歌 劣境掙扎求存 2023/07/08 美無證移民悲歌 劣境掙扎求存 政治 社會矛盾 請願示威 以色列