▲ 【中東機遇】金管局與沙特央行簽諒解備忘錄 於互聯互通、金融基建發展等四範疇合作

沙特阿拉伯中央銀行與金管局在利雅得舉行雙邊會議，加強兩地金融服務領域的合作，雙方在會議期間討論多項合作計劃，主要涉及金融基建發展、公開市場操作、兩地市場互聯互通，以及可持續發展等四大範疇。

沙特央行行長Ayman Alsayari及金管局總裁余偉文一同在位於利雅得的沙特央行總部簽署諒解備忘錄，推動金融創新與金融科技方面的知識共享，並主要聚焦於新趨勢、最佳做法、監管事項，以及政策與法規。諒解備忘錄亦會加快在各個相關金融科技領域的合作。雙方亦借此機會分享在研究與創新方面的經驗，重點範疇包括監管科技、代幣化及支付基建等方面的最新發展。

金管局長久以來是沙特央行合作夥伴

沙特央行行長Ayman Alsayari表示，沙特阿拉伯的金融業正不斷壯大，每年都有新企業加入，亦有新服務與創新項目面世，為多元化的沙特經濟提供支持，金管局長久以來都是沙特央行的合作夥伴，諒解備忘錄將促進雙方關係持續發展，並加強雙方就共同關注事項的應對能力。

金管局總裁余偉文指，沙特與香港之間在經濟與貿易、可持續發展、金融及金融科技等領域有很大的合作空間，金管局衷心期望與沙特央行緊密合作，推動中東與亞洲在投資及金融市場方面的互聯互通。

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編輯：陳韻妍