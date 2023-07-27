▲ 【金發局】金發局11月出訪中東 李律仁：無想過取代駐美經貿辦角色

金融發展局發布2022/23年年報，金發局副主席、資深大律師馮華健表示，金發局期望擴大香港國際金融中心角色，不單純作為中國與西方的橋樑，也希望發展東南亞、中東、中亞機會。他預告，金發局今年11月將出訪沙特阿拉伯、卡塔爾，又會參與阿聯酋阿布扎比舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）。

馮華健又指，在中國改革開放前，香港和東南亞華僑有密切連繫，希望香港現時恢復與東南亞有更多連接，特別看重馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓，「新加坡亦是很重要對口」。

金發局主席李律仁補充，探索中東等新發展機遇，不止是爭取對方資金在香港投資，也可以為對方提供保險或專業金融服務。

駐美經貿辦網絡巨大 「想都不敢想取代」

對於美國參議院外交事務委員會早前通過法案，支持撤銷香港駐美國3個經貿辦（ETO）的豁免權，雖然事情尚需獲國會兩院通過和總統指令才能作實，但已引起香港政界留意。

被問及一旦香港經貿辦遭美國取消轄免權，金發局能否接手金融相關聯絡角色，李律仁稱：「想都不敢想（取代ETO角色）」，並指經貿辦有巨大工作量和網絡，需要龐大資源。

李律仁又指，中國和美國關係已進入新模式，會逐步穩定下來，與以往關係相比，擔當兩者資金橋樑的角色是難了，但香港不止是「簡單橋樑」，而是具有深厚網絡。

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記者：麥德銘