【小鵬9868】小鵬獲大眾汽車入股4.99% 涉資7億美元 共同開發純電動車 2026投產

小鵬汽車（09868）公布，向德國著名車廠大眾汽車（Volkswagen）配售最多9,466.67萬股A類普通股，佔擴大後已發行及在外流通的股份總數的4.99%，每股價格為美國存託股15美元，相當於每股A類普通股58.6港元，較前收市價折讓約3.1%。預計投資所得款項淨額約為7億美元，擬用作一般公司用途，包括用於滿足營運資金所需。

小鵬股價今日（27日）收報81元，升33.9%，創近一年新高，成交額激增至51.4億元。

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通告披露，大眾汽車同意在交易完成後2年及首輛純電動車開始生產前，不得出售、轉讓或處置該批股份。而小鵬汽車董事長何小鵬亦承諾，在該段期間內，何小鵬實益擁有的股份將至少佔已發行及在外流通股份總數所附投票權的50.01%。同時，根據投資者權利協議，小鵬已同意委任一名由大眾汽車提名的人士作為董事會無投票權的觀察員。

在戰略技術合作方面，小鵬和大眾汽車集團將利用各自的核心競爭力和小鵬汽車的G9平台以及車聯網和智能輔助駕駛系統（ADAS）軟件，共同開發兩款B級純電動車車型，以大眾汽車品牌在中國市場銷售，這些車型預計將於2026年開始投產（即「SOP」）。

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記者：李兆明