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【iMoney GIFTaway】送HIZERO F100仿生潔地機（價值$3,980）

理財智慧 18:03 2023/09/01

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HIZERO最新產品–F100仿生潔地機，可以做到每一秒都以淨水潔地，同時一次過進行掃、拖、抹及自我清潔，完美體驗四合一潔地機的優點，帶您進入智能潔地新標準。

1) 黏附無揚塵潔淨更徹底﹕UltimateClean™仿生黏附清潔技術，從源頭解決傳統吸塵機摩打的廢氣排放問題，輕鬆黏附細小灰塵及毛髮，無揚塵隱患，拒絕室内空氣二次污染。

2) 創新專利液固分離設計﹕固、液、毛髮垃圾分區域獨立儲存，徹底分離，輕鬆傾倒，減少混合垃圾帶來滋生細菌的困擾。

3) 加大水箱清潔更方便﹕採用全新水循環系統，水箱容量提升至700ml，告別頻繁換水煩惱，即使清潔一千呎地方都能一氣呵成，清潔更方便。

4) 80分鐘超長續航﹕低功率延長電池壽命，可連續使用80分鐘；使用不同模式，亦不會影響續航時間，能輕鬆完成全屋地面清潔。

5) 全機輕音清潔更舒適﹕摒棄傳統吸塵機摩打，開創60分貝低噪音清潔體驗，就算家人和寵物睡覺時打掃也不怕被吸塵噪音打擾。

Hizero F100仿生潔地機到底有幾方便？即睇

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