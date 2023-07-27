【理財誤區】食Omakase扮高級 銀包同個肚都得個「吉」 又浪費錢又無謂 ?

近年來，社交媒體上經常可以看到朋友們分享去食「Omakase」的照片，讓人很容易想跟隨這股風潮。然而，這種消費習慣很容易讓人掉入「理財的誤區」，而且這類食物在香港又是否「物超所值」呢?

「Omakase」廚師發辦

「Omakase」是日語中的廚師發辦，是指廚師依照當季最好及最時令的食材，以其料理方式呈現給客人。不少餐廳的價格從400元起，甚至有些高級的餐廳價格逾六千元。為了追求特別的飲食體驗，不少年輕人在社交媒體上打卡分享，但是這種消費習慣對未來的財務狀況或會帶來負面影響。

當然，每個人對於美食的追求和消費觀念都不同，因此我們不會評價這種消費方式的對錯。但是，如果長期消費負擔不起而高昂的飲食開支，或會對個人的理財情況產生壓力和影響。

著名食評家蔡瀾在其日記中亦曾批評如今Omakase的餐飲方式是 「當客人是笨蛋」，他的獨到見解，引起了不少網友的共鳴。

高級餐廳價格過高，沒有一定的經濟能力，若單純為了打卡而經常幫襯這類餐廳，將會令你的飲食開支失去預算。有人認為冰室或茶記等平價餐廳同樣值得品嘗，不需要追求高檔餐廳的消費。美食不應只以價格來衡量，而是應該以讓人滿足及愉快的飲食體驗為主要目標。有些人甚至認為茶餐廳的美食也可以很好，例如一份價格只有40多元的早餐，包括火腿通粉、多士炒蛋和奶茶等，也可以讓人吃得安心。在網絡興起的年代，飲食的消費亦需要小心選擇，選擇自己經濟能力負擔得到的，或是適當地享受。

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責任編輯：陳玉蓮