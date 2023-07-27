  • 33°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財誤區】食Omakase扮高級 銀包同個肚都得個「吉」 又浪費錢又無謂 ?

理財智慧 18:18 2023/07/27

分享：

分享：

近年來，社交媒體上經常可以看到朋友們分享去食「Omakase」的照片，讓人很容易想跟隨這股風潮。然而，這種消費習慣很容易讓人掉入「理財的誤區」，而且這類食物在香港又是否「物超所值」呢? 

「Omakase」廚師發辦

「Omakase」是日語中的廚師發辦，是指廚師依照當季最好及最時令的食材，以其料理方式呈現給客人。不少餐廳的價格從400元起，甚至有些高級的餐廳價格逾六千元。為了追求特別的飲食體驗，不少年輕人在社交媒體上打卡分享，但是這種消費習慣對未來的財務狀況或會帶來負面影響。

當然，每個人對於美食的追求和消費觀念都不同，因此我們不會評價這種消費方式的對錯。但是，如果長期消費負擔不起而高昂的飲食開支，或會對個人的理財情況產生壓力和影響。

著名食評家蔡瀾在其日記中亦曾批評如今Omakase的餐飲方式是 「當客人是笨蛋」，他的獨到見解，引起了不少網友的共鳴。

高級餐廳價格過高，沒有一定的經濟能力，若單純為了打卡而經常幫襯這類餐廳，將會令你的飲食開支失去預算。有人認為冰室或茶記等平價餐廳同樣值得品嘗，不需要追求高檔餐廳的消費。美食不應只以價格來衡量，而是應該以讓人滿足及愉快的飲食體驗為主要目標。有些人甚至認為茶餐廳的美食也可以很好，例如一份價格只有40多元的早餐，包括火腿通粉、多士炒蛋和奶茶等，也可以讓人吃得安心。在網絡興起的年代，飲食的消費亦需要小心選擇，選擇自己經濟能力負擔得到的，或是適當地享受。

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬  想轉行做設計師但月薪只有1.1萬  猶豫應否去馬，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+15
+14

【暑假好去處】5,000呎充氣彈彈床座落東港城 涼住冷氣放電區，詳見【下一頁

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

【MPF】打工仔7月人均賺4,260元 兩隻股票基金升幅接近4% 你有無呢兩隻 ?【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
壓力 廚師 早餐 DJ 銀包 AG Acquisition 財務自由 陳玉蓮 經濟 美食

上一篇文章

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安

下一篇文章

【職場熱話】24歲男助理月薪1.4萬算好不好？ 網民：為生活方便選沒前途的工作極危險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣
【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款