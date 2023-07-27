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烏議員扮病馬爾代夫度假被狠批 恐面臨3年監禁

環球社會熱點 17:17 2023/07/27

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烏克蘭一名國會議員被指在戰爭期間利用公務為借口出國，並偽造病歷，攜同家人前往馬爾代夫度假。議員行動違反禁令，並已就事件辭職。烏克蘭政府已展開刑事調查，議員可能面臨最高3年監禁。

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烏克蘭媒體揭發Slidstvo.Info，48歲的國會議員阿里斯托夫（Yuriy Aristov）在7月中時，與家人於馬爾代夫一間5星級酒店出沒，遂展開調查。酒店方確認，阿里斯托夫為入住客人。

Slidstvo.Info報稱，早在今年6月5日時阿里斯托夫已離開烏克蘭。其時他先到波蘭參加為期3日的工作旅程，加強與立陶宛政府的雙邊合作。然而，直至7月10日時，阿里斯托夫仍身處國外，並透過基輔一間私人醫療機構的假紙，申報至上周三（19日）的病假。

惟政府事後發現，阿里斯托夫根本無接受檢查便獲發假紙，懷疑他在病歷上造假，並就事件展開刑事調查。烏克蘭國家調查局表明，阿里斯托夫被控偽造文書，可能面臨高達3年監禁。根據烏克蘭戰時禁令，任何年齡屆乎18歲至60歲男性不允許離開，除非有特別授權。

盧卡申科暗示揮軍波蘭 瓦格納「蠢蠢欲動」 【下一頁】

事件揭發後，議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）宣布阿里斯托夫已經辭職。國家調查局周三（26日）亦派員，前往阿里斯托夫家中搜查。

據指阿里斯托夫與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）份屬親密盟友，不止隸屬相同政黨，更傳曾一度合作經營海鮮及餐廳生意。

澤連斯基周二（25日）時狠批，當民眾積極為烏克蘭存亡奮鬥時，有人卻在戰爭時期只關心度假，如此內部「叛亂」讓人感到震怒。

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責任編輯：吳漢培

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