▲ 聯儲局預留加息空間 港元反彈收復7.8水平

聯儲局一如預期加息25基點，將政策利率調高至5.25%至5.5%區間，達22年以來最高水平。儘管主席鮑威爾強調仍然預留加息空間，但指出往後的加息決定將取決於數據，聯儲局本年以來的鷹氣明顯收斂。聯儲局對美國經濟前景表示樂觀，局內的官員已放棄美國經濟將陷入衰退的觀點。聯儲局會議確認美國加息週期即將走到盡頭的觀點，美元反覆下破101水平。

受惠聯儲局加息周期邁向尾聲，一眾亞洲貨幣揚升。人民幣再度反彈，中央政治局會議定調下半年工作後，周末或有更多刺激措施出口。港匯維持強勢，本年內首次走強至7.8水平以下。

若現減息訊號 港元或衝至7.75水平機會更大

由於港元流動性持續緊張，港息已追貼美息，香港銀行亦緊隨在聯儲局加息後上調最優惠利率0.125厘，現時買入美元兌港元的套利交易空間已經消失，港元回吐壓力不大。反而聯儲局一旦發出掉頭減息的訊號，港元進一步升值至強方兌換保證水平的機會更大。