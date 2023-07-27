【美國加息】滙豐率先上調港元最優惠利率至5.875% 一文看清港銀動態

美國落實加息0.25%，聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘，是去年3月以來第11度加息，符合市場預期。



金融管理局周四（27日）宣布，基本利率上調25基點至5.75厘，即時生效。有關調整因應美國7月26日調高聯邦基金利率的目標區間25基點而作出。



【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

全球外派員工薪酬福利排名 香港再躋身頭五位，詳見【下一頁】

本港銀行也跟隨加息，其中滙豐（00005）率先上調港元最優惠利率至5.875%。滙豐銀行周四宣布，由 周五（28 日），上調港元最優惠利率12.5 點子，由年利率 5.75% 調高至 5.875%。滙豐對上一次於 2023 年 5 月 5 日調整港元最優惠利率，當時加息 12.5 點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高 12.5 點子。滙豐對上一次於 2023 年 5 月 5 日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息 12.5 點子。

另外，滙豐給予全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率維持 0.001%。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子。每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。我們會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。」



【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬，詳見【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【暑假好去處】5,000呎充氣彈彈床座落東港城 涼住冷氣放電區，詳見【下一頁】

恒生銀行（00011）將上調港元最優惠年利率，由 5.75%上調至 5.875%，加幅為 12.5 點子。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「考慮到各方面的因素，包括宏觀經濟、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘，我們決定上調最優惠利率。」



該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達 5,000 港元或以上的儲蓄存款年利率，將由 0.75%上調至 0.875%。調整後之年利率如下：

倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣 100 萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶 口存款結餘可享的額外年利率則維持不變，為 0.001%。 上述調整將於7月28 日（周五）起生效。

【退休調查】逾半港人預計退休無休 三分之一指退休儲備不足 退休港人繼續返工原因？，詳見【下一頁】

中國銀行（香港）有限公司宣佈自 2023 年 7 月 31 日（星期一）起，本行之港元最優惠利率由年利率 5.75 厘調整至 5.875 厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率 0.75 厘調整至0.875 厘。本行港元活期儲蓄存款之最新分層利率註架構如下：

【MPF】打工仔7月人均賺4,260元 兩隻股票基金升幅接近4% 你有無呢兩隻 ?【下一頁】





【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍