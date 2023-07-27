  • 34°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】滙豐率先上調港元最優惠利率至5.875% 一文看清港銀動態

理財智慧 17:21 2023/07/27

分享：

分享：

美國落實加息0.25%，聯邦基金利率目標區間上調至5.25厘至5.5厘，是去年3月以來第11度加息，符合市場預期。


金融管理局周四（27日）宣布，基本利率上調25基點至5.75厘，即時生效。有關調整因應美國7月26日調高聯邦基金利率的目標區間25基點而作出。
 

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

 

全球外派員工薪酬福利排名 香港再躋身頭五位，詳見【下一頁

 

本港銀行也跟隨加息，其中滙豐（00005）率先上調港元最優惠利率至5.875%。滙豐銀行周四宣布，由 周五（28 日），上調港元最優惠利率12.5 點子，由年利率 5.75% 調高至 5.875%。滙豐對上一次於 2023 年 5 月 5 日調整港元最優惠利率，當時加息 12.5 點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高 12.5 點子。滙豐對上一次於 2023 年 5 月 5 日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息 12.5 點子。

另外，滙豐給予全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率維持 0.001%。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子。每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。我們會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。」
 

 

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬  想轉行做設計師但月薪只有1.1萬  猶豫應否去馬，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+15
+14

【暑假好去處】5,000呎充氣彈彈床座落東港城 涼住冷氣放電區，詳見【下一頁

    恒生銀行（00011）將上調港元最優惠年利率，由 5.75%上調至 5.875%，加幅為 12.5 點子。
    恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「考慮到各方面的因素，包括宏觀經濟、資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘，我們決定上調最優惠利率。」


    該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達 5,000 港元或以上的儲蓄存款年利率，將由 0.75%上調至 0.875%。調整後之年利率如下：

    倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣 100 萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶 口存款結餘可享的額外年利率則維持不變，為 0.001%。 上述調整將於7月28 日（周五）起生效。

    【退休調查】逾半港人預計退休無休 三分之一指退休儲備不足 退休港人繼續返工原因？，詳見【下一頁

    中國銀行（香港）有限公司宣佈自 2023 年 7 月 31 日（星期一）起，本行之港元最優惠利率由年利率 5.75 厘調整至 5.875 厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率 0.75 厘調整至0.875 厘。本行港元活期儲蓄存款之最新分層利率註架構如下：

    【MPF】打工仔7月人均賺4,260元 兩隻股票基金升幅接近4% 你有無呢兩隻 ?【下一頁
     
     

     

     

    【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

    #免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

    #國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

    #如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

    #即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

     

    責任編輯：陳詠妍

    開啟hket App，閱讀全文
    銀行 經濟 加息 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011）

    上一篇文章

    【小鵬9868】小鵬獲大眾汽車入股4.99% 涉資7億美元 共同開發純電動車 2026投產

    下一篇文章

    【大行報告】麥格理：汽車及SMT前景惡化 ASMPT評級由「跑贏大市」降至「中性」
    緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

    推薦文章

    【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
    【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
    【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
    【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
    【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
    【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
    OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
    OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
    【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
    【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
    【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣
    【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款