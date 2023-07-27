港銀隨美國步伐加息　新造H按封頂3.625厘　創逾15年新高

滙豐(00005） 宣布，由明日（28日）起，上調港元最優惠利率（P）0.125厘，由年利率5.75厘，調高至5.875厘。加息後滙豐新造H按封頂息率將上調至3.625厘，創2008年1月後、超過15年新高。以500萬元貸款，分25年供款計，每月供款由25,032元，上升至25,368元。中銀香港亦宣布，將由7月31日（周一）起，加P0.125厘，加幅與滙豐睇齊。

是次為滙豐於今年5月5日加息0125厘後，事隔不足3個月再加息。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子，而每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充份考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。她續指，會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，聯儲局去年開始透過連續多次大手加息作打擊通脹，相信年內調頭減息的機會不大。而是次滙豐銀行加息幅度輕微，新造Ｈ按計劃的封頂息率增至3.625厘，料市場對相關消息早有心理準備，大部份香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，是次加息對業主的影響及衝擊亦有限，惟有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。

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