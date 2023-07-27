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【假日好去處】恐龍迷請注意 ! ４米長的暴龍及８米高的長頸龍任打卡 恐龍滑梯彈彈床

理財智慧 17:07 2023/07/27

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一眾恐龍迷注意！YM²裕民坊將於8月4日至8月31日舉辦「裕民坊夏日恐龍企劃」，帶領參加者穿越時空，回到史前世界，探索恐龍的神秘世界。商場將會布置不同的恐龍打卡位，展示多種恐龍模型，包括高達４米的暴龍和８米高的長頸龍等，讓參加者可以近距離觀察和拍照。此外，商場中庭還設有６米高的恐龍滑梯彈彈床，供小朋友盡情玩樂。在周末期間，龐大三角龍亦會跟大家會面，恐龍迷可以近距離跟它拍照。

活動期間，商場還會舉辦恐龍藝術工作坊，讓親子們一同參與創作恐龍頭飾。參加者只需在商場消費滿指定金額，即可換領親子藝術工作坊入場證。此外，商場中庭還設有期間限定店，發售一系列恐龍產品，讓恐龍迷可以一次過滿足購物慾望。在商場及戶外指定的不同角落還特設「恐龍探索站」，展示不同恐龍小知識或派發獨家限量版恐龍紀念品，讓參加者可以更深入了解史前動物。集齊５個恐龍印章，更可換領恐龍小禮品一份。

３大恐龍打卡位 必影推介８米高長頸龍架勢登場

恐龍冒險之旅由商場大門展開，恐龍於UG大堂歡迎大家，大膽的你不妨走進恐龍口拍出搞鬼的照片！另外一條長達４米的暴龍亦會棲身於商場L1裕民里中，另外還有兩條８米高的長頸龍亦會在L3花園平台震撼登場。

小朋友盡情放電！必玩６米高恐龍滑梯彈彈床

商場L1中庭將設有兩組恐龍滑梯遊樂設施，包括高達6米及3米的充氣恐龍滑梯彈彈床，小朋友可以一齊盡情彈跳，無拘無束地放電。

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責任編輯：陳玉蓮

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